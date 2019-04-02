Sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılacağı iddia edilen ve hakkında çeşitli transfer iddiaları ortaya atılan Muslera için Roma devreye girdi.

MUSLERA YA FEDA YA VEDA DİYECEK

Sarı kırmızılı kulüpten yıllık yaklaşık 3,750 bin Euro alan ve sezon sonunda ‘Ya feda ya veda’ demeye hazırlanan Fernando Muslera’nın Roma tarafından istenildiği öğrenilirken, Serie A devinin bu transfer için 5 milyon euro’yu gözden çıkardığı belirtildi.

OLSEN WATFORD'A MUSLERA ROMA'YA

Bu sezon ligde kötü günler geçiren ve Şampiyonlar Ligi için işini mucizelere bırakan Roma’nın kaleci Robin Olsen’den beklenen verimi alamadığı öğrenilirken, İtalyan yöneticilerin İsveçli eldiveni Watford’a gönderip Muslera’yı kadrolarına katacakları belirtildi. Son haftalarda yediği gollerle taraftarların bir hayli tepkisini çeken Olsen 29 haftalık periyodda kalesinde sadece 5 maçta gol görmezken, daha önce Lazio tecrübesi yaşayan Fernando Muslera’nın takıma gelişiyle ‘1’ numaralı problemin hallolacağı öngörülüyor. (Güneş)