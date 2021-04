Muslera: Fırsatı değerlendiremedik

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Çok üzgünüz. 3 puanı istiyorduk, rakibimiz puan kaybetmişken güzel bir şanstı ama değerlendiremedik. 1 puanı kazandık. Şanslar geliyor. Bundan sonra da gelecektir. Son dakikaya kadar mücadele etmemiz gerekiyor."

"Ne yazık ki fırsatı istediğimiz gibi değerlendiremedik ama bundan sonraki maçlarda da elimize fırsatlar gelecektir diye düşünüyorum."

"Kendi sahamızda, kazanmamız gereken maçlar... Her maçtan bir ders çıkarmamız gerekiyor ama daha maçımız var. Her an her şey olabilir. Rakiplerimiz puan kaybediyorlar. Hatalarımızı düzeltip, bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor."