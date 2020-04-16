Muslera: Fatih Terim benim futboldaki babam diyebilirim

Süper Lig'de forma giydiği günden bu yana hem kendi taraftarlarının hem de rakip taraftarların beğenisini kazanan Fernando Muslera, Sarı Kırmızılı kulübün Instagram hesabında yayınlanan canlı yayına katıldı. 33 yaşındaki kaleci, karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı ve sezona dair görüşlerini taraftarlarıyla paylaştı.

İşte Muslera'nın açıklamaları:

"Evde Kal çağrısına uyuyorum. Ailemle birlikteyim. Antrenmanlarıma devam ediyorum. Diziler, filmler ve oyunlarla günlerimi geçiriyorum. Ailem ve milli takıma gitmem de motivasyonumu arttırıyor. Çocuklarıma başarılı bir baba örneği olmak istiyorum."

"Hocalarımızın bize gönderdiği programları uyguluyoruz. Apartman dairesinde yaşadığım için kaleci antrenmanlarını yapamıyorum ancak spor aletleriyle kondisyonumu koruyorum."

Karantina günlerini aktardı

"Eşim ve çocuklarımla hep biraradayım ancak Uruguay'daki ailemle birlikte; stadımızı, taraftarımızı, antrenmanlarımızı ve takım arkadaşlarımı çok özledim. Bir an evvel taraftarımızla birlikte maçlardaki adrenalini yaşamayı istiyorum."

"Her zaman olmasa da aralarda eşim Patricia'ya yardım ediyorum. Daha çok mutfakta yardım ediyorum. Temizlik konusunda pek karışmıyorum. Çocuklarımla ilgilenmek zaten babalığın bir görevi. Onu yardımdan saymıyorum. Çocuklar doğmadan önce daha çok dizi izliyorduk ancak şu an biraz daha zor. Çocukları uyuttuktan sonra Blacklist dizisini izliyoruz."

"Ligin ilk yarısı ve ikinci yarısıyla arasındaki fark tamamen maç sayısı. İlk yarıda çarşamba-pazar oynamak bazı arkadaşlarımızın üstüne çok yük bindirdi. Ligin ikinci yarısında maç sayısı azalınca konsantrasyonumuz daha da arttı."

"Fatih Terim benim futboldaki babam diyebilirim. Kendisi beni buraya getirdi ve yeri çok farklı. Taffarel ve Fadıl Hoca sayesinde kalecilik anlamında her sene kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum."

Unutamadığı kurtarışlarını sıraladı

"Birçok önemli kurtarışım var. Kadıköy'de 3-1 kazandığımız maçta 2-1 öndeyken kurtardığım frikiği, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynadığımız maçta Di Maria'nın şutu ve evimizdeki Gençlerbirliği karşılaşmasında Flavio'nun frikiğini sayabilirim. ok güzel kurtarışlarım var, aralarından birini seçmek zor oluyor. Alanyaspor maçındaki art arda kurtarışları da sayabilirim. 3 tane sormuştunuz ama 4 tane saydım."

"Bütün Türk milletine sesleniyorum: Evde kalalım, doktorlarımızı dinleyelim."