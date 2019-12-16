Muslera çılgına döndü: Burası Galatasaray farkına varın!

Alanyaspor karşısında zar zor alınan 1-0’lık galibiyet, PSG deplasmanındaki 5-0’lık hezimet ve son olarak alınan 2-2’lik Ankaragücü beraberliği... Galatasaray’da işler iyi gitmiyor, skorlardan ziyade oynanan ruhsuz futbol taraftarı kahrediyor. Ancak bu duruma tepki gösteren sadece Galatasaraylılar değil, kaptan Fernando Muslera da son maçın ardından isyan etti! Haftalardır takımı ayakta tutan isim olan Uruguaylı file bekçisi; lig sonuncusu, üstelik de 10 kişi kalmış Ankaragücü’ne karşı 2-0’dan 2-2’ye gelen maçın ardından patladı!

‘Ayağa kalkacağız’

Fatih Terim’in gelmediği soyunma odasında bir konuşma yapan Muslera’nın, “Burası Galatasaray, artık farkına varın! Bu oyun bize hiç yakışmıyor. Kendimize gelmemiz lazım. Ayağa kalkacağız ve bunu beraber yapacağız. Herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Bu gidişatın sorumlusu biziz” dediği öğrenildi. Muslera gibi takımın diğer kaptanı Selçuk İnan da yerli futbolcuları uyardı.

Metin Karabaş

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