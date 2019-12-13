Musa Aydın: Tüm güreşseverleri bekliyoruz

17-18 Aralık'ta kadınlar müsabakalarıyla başlayacak olan Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda, 19-22 Aralık'ta serbest, 23-25 Aralık tarihlerinde ise grekoromen stil müsabakaları yapılacak.

MUSA AYDIN: TÜM GÜREŞSEVERLERİ BEKLİYORUZ

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaklaşık 10 gün boyunca Ankara'da tam bir güreş şöleni yaşanacağını belirterek, "17 Aralık'ta kadınlarla başlayacak olan Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası, serbest ve grekoromen stil müsabakalarıyla devam edecek. Milli takımı hedefleyen ve uluslararası şampiyonalarda ülkemizi başarıyla temsil eden isimler mindere çıkacaklar. Dolayısıyla tüm bu müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne olacak. Ben tüm güreşseverleri Ankara Taha Akgül Spor Salonu'na davet ediyorum" şeklinde konuştu.

DHA