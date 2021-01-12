Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, İstanbul'da Moldova ve Azerbaycan kadın milli takımıyla 3'lü kamp yapan milli takımı ziyaret etti.

19-21 Mart tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyat Elemeleri'ne hazırlanan Kadın Milli Takımı hazırlıklarını teknik direktör Efrahim Kahraman yönetiminde aralıksız sürdürüyor. Milli takımın kampında Azerbaycan ve Moldova kadın güreş milli takım sporcuları da bulunuyor. Bugün kampı ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ilk olarak teknik heyetle toplantı yaptı. Kadın Güreş Milli Takımı Koordinatörü Filiz Çıkrıkçı'nın katıldığı toplantıda başkan Aydın, sporcuların son durumu hakkında bilgiler aldı. Musa Aydın daha sonra güreşçilerle tek tek sohbet etti. Mart ayında yapılacak olan Olimpiyat Elemeleri'nin önemine değinen başkan Musa Aydın, “Bir senedir Covid salgını nedeniyle oldukça zorlanıyoruz. Daha önce hiç yaşanmamış bir pandemi sürecini yaşıyoruz. Sporcularımızı hem fizik ve taktik hem de psikolojik olarak hazırlamak çok zordu. Ama her şeye rağmen bu süreci en başarılı geçiren federasyonlardan biri olduk. Kadın Güreş Milli Takımı'nın kampındaki hava beni mutlu etti. Hazırlıklar son derece güzel gidiyor. İnşallah Macaristan'da düzenlenecek olan olimpiyat elemelerinde istediğimiz sonuçları alırız" dedi.

Başkan Musa Aydın ayrıca kampta yer alan Moldova ve Azerbaycanlı güreşçilere de başarılar diledi.

Milli takım teknik direktörü Efrahim Kahraman da yaptığı açıklamada Moldova ve Azerbaycan'la 3 Ocak'tan beri kampta olduklarını belirterek, “Covid-19 pandemisine uygun bir şekilde çalışıyoruz. Tüm sporculara kamp öncesinde yapılan testler negatif çıktı. Kampta çok önemli dereceler elde etmiş sporcular var. Hazırlıklarımız da son derece iyi gidiyor. Olimpiyat Elemeleri öncesinde 14-16 Ocak tarihlerinde Fransa'da özel bir turnuvaya gideceğiz. Genç bir kadro ile gideceğimiz Fransa'dan da en iyi sonuçlarla döneceğimize inanıyorum” dedi.

Kadın Güreş Milli Takımı'nın 3'lü kampı 20 Ocak'ta sona erecek.