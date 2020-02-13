Avrupa Güreş Şampiyonası’nın devam ettiği İtalya’nın başkenti Roma’da organizasyonu yerinde takip eden başkan Aydın, AA muhabirine hem şampiyonaya yaklaşımlarını hem de sonrasındaki hedeflerini değerlendirdi. Türkiye’de ata sporu olarak anılan güreş için 2020 yılındaki başlıca hedef olarak olimpiyatları işaret eden Aydın, "Avrupa Şampiyonası önemli bir şampiyona ancak olimpiyat yılı olduğu için biz tabii Avrupa’ya özel bir hazırlık yapmadık. Bizim hazırlığımız kota maçlarına. Yani mart ayının 3. haftasındaki kota maçlarına hazırlık yaptık." diye konuştu.

Programlarını buna göre yaptıklarını aktaran Aydın, "Bundan dolayı çocuklarımız kuvvet çalışması yaptı. Güç çalışması yaptı. Burada biraz kesildiler. Ancak bizim hedefimiz kota maçları. İnşallah ümit ediyoruz ki arzu ettiğimiz kotaları alacağız ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bizim hedefimiz grekoromende 4, serbestte 4, kadınlarda 4 olmak üzere 12 kota almak. Eğer 12 kota alır da olimpiyatlara katılırsak, 12 madalyaya güreşmiş olacağız. Yani biz kota aldığımız her sıklette madalya maçına çıkmış olacağız." diyen başkan Aydın, bunun kendileri için büyük avantaj olacağını dile getirdi.

2016 Rio Olimpiyatları’nda Türkiye’nin kazandığı 8 madalyadan 5’inin güreşten geldiğini hatırlatan başkan Aydın, şunları kaydetti:

"2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda da büyük başarıya imza atacağız. Ülkemizi başarıyla temsil edeceğimize inanıyorum. Büyük bir gayret içerisinde güzel bir hazırlık dönemi geçirerek, 2020 Tokyo’ya hazırlanacağız. Tokyo’da da ülkemizi başarıyla temsil edeceğimize inanıyoruz."

Musa Aydın, "Çocuklara şunları söyledik; burası olimpiyat öncesi Avrupa Şampiyonası. Burasını bir turnuva olarak görün. Maç tecrübesi kazanın. Burası bizim hedefimiz değil. Hedefimiz kotalardır, olimpiyatlardır, dedik. Buna göre hazırlandık ve çalışmalarımızı yaptık. Bu psikolojiyle buraya geldik. Aldığımız başarı tabii kötü bir başarı değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Kerem çok büyük bir yetenek"

Aydın, Avrupa Şampiyonası’nda grekoromen stil 60 kiloda gümüş madalya kazanan Kerem Kamal için şunları söyledi:

"Kerem Kamal tabii büyük bir yetenek. Çok büyük bir çıkış yakaladı. Kerem burada şampiyon olabilirdi. Önemli olan kota alması, yani Avrupa kotasında başarılı olması ve akabinde de olimpiyatlarda başarılı olması. Genç yaşta bir sporcumuzun böyle bir performans göstermesi bizi oldukça mutlu etti. İnşallah, aynı performansı Macaristan’da yapılacak kota maçlarında da gösterir. Kotayı alır ve ülkemizi Tokyo’da da başarıyla temsil eder. Biz de kendisinden bunu bekliyoruz. Başarılar diliyorum ona ve buradaki maçlarından ötürü kendisini tebrik ediyorum."

Yasemin Adar’dan beklentiler büyük

Kadınlarda Yasemin Adar’ın daha önce 4 kez Avrupa şampiyonu olduğunu anımsatan Musa Aydın, "İnşallah 5. kez şampiyon olacak. Evin Demirhan, Bediha Gün ve Elif Yanık, 3 sporcumuz da repesaj yapacak. Bizim tabii hedefimiz; Yasemin’in olimpiyat şampiyonu olması. Ağır sıkletler grekoromende Rıza Kayaalp, serbestte Taha Akgül ve kadınlarda Yasemin Adar’la şampiyon olarak, 3 ağır sıkletin 3’ünde de olimpiyatta altın madalya almak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Taha Akgül’ün çok talihsiz bir kaza geçirerek sakatlandığını ifade eden Musa Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taha Akgül, 2016 Rio Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmış bir sporcumuz. 2020 Tokyo’da da kendisinden altın madalya beklediğimiz bir sporcu. Tabii böyle bir kaza bizi çok üzdü. Tedavisi devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda düzelir ve milli takım kampına döner. 2016 Rio’da olduğu gibi 2020’de de ülkemize altın madalya kazandırarak, başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz."

Aydın, daha önce iki kez dünya şampiyonluğu kazanan Metehan Başar’ın buradaki performansının kendilerini üzdüğünü, ondan da burada madalya beklediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini kaydetti.

AA