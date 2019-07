Musa Aydın: '18 kotanın tamamını almak istiyoruz'

Güreşte en önemli turnuva olan dünya şampiyonası için geri sayım sürüyor. Milli güreşçiler, eylül ayında Kazakistan’da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası’nda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota almak hedefiyle tüm kategorilerde çalışmalarına devam ediyor. Hazırlıklarla ilgili konuşan TGF Başkanı Musa Aydın, olimpiyatlar için 18 kotanın tamamını almak istediklerini vurguladı. Başkan Musa Aydın, şunları söyledi:

“Romanya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 16 madalya alarak tarih yazdık. Ardından Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda serbest stilde şampiyon, kadınlarda 2’nci olduk. Bu iyi yolda olduğumuzu açıkça ortaya koydu. Dünya şampiyonasına yaklaşık 2 aylık bir süre kaldı. Kazakistan’da düzenlenecek olan dünya şampiyonasında ilk 6’da yer almak kota için yeterli. Ama ben birçok güreşçimizden dünya şampiyonu olarak kota almalarını bekliyorum. Güreşçilerimizin bunu başarabileceğine inanıyorum.”

'BAŞARI İÇİN HER TÜRLÜ İMKANI SEFERBER ETTİK'

Olimpiyatlarda her zamanki gibi en başarılı branş olmak istediklerini belirten Başkan Aydın, “Amatör spor branşlarının zirvesi olimpiyatlardır ve yıllardır güreş hep bu konuda zirvede olmuştur. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana bilimsel çalışmaya ağırlık verdik. Önceden takım hocaları sadece antrenörlük değil, psikolog, diyetisyen, kondisyoner kısacası her işle uğraşıyordu. Bu da başarıyı düşürüyordu. Şimdi doktorumuz, masörümüz, diyetisyenimiz, kondisyonerimiz, psikoloğumuz var. Tamamen bilimsel olarak çalışıyoruz. Kısacası başarı için her şeyi seferber ettik. İnşallah önce dünya şampiyonasında tüm kotaları alır, ardından da olimpiyatlarda yine tarih yazarız” dedi.

DHA