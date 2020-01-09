ASLAN, stoper için Kjaer’e yoğunlaşırken Murillo cephesinden de açıklama geldi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Galatasaray’ın yaptığı 1 milyon euroluk kiralama teklifinin Sampdoria tarafından reddedildiği ve Sarı-Kırmızılılar’dan Murillo için 12 milyon euroluk bonservis bedeli talep edildiği belirtilmişti.

Yerel basına konuşan Murillo’nun menajeri, 27 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusunun Galatasaray’a gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığını vurguladı. Oyuncunun temsilcisi, “Murillo’nun Galatasaray’a gitmek istediği doğru değil. Onunla ilgilenen birçok takım var ancak kendisi Sampdoria’da çok mutlu” ifadesini kullandı.

FALCAO DEVREDEYDİ

Kolombiya Milli Takımı formasını 28 kez terleten Murillo; Cadiz, Las Palmas, Granada, Inter ve Barcelona’da da oynadı. 27 yaşındaki futbolcu için vatandaşı Falcao’nun da devreye girdiği yazılmıştı. Sarı-Kırmızılı ekipte, ocak ayı hareketli geçiyor.

Kaynak: Akşam