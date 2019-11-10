Karşılaşmanın 78. dakikasında hava topuna yükseldiği bir anda ayak bileğinin üzerine ters düşen Muriç, sakatlık sıkıntısı yaşadı.

Canı ciddi anlamda yanan Muriç, hemen sağlık ekibini istedi. Fenerbahçe sağlık ekibi de direkt olarak tecrübeli oyuncuyla ilgilenip, durumunun ciddiyetini sordu. Canı yanan Kosovalı forvet, önemli bir karar alarak, son dakikaya kadar oyunda kalmayı talep etti.

Kosova Milli Takımı’nın EURO 2020 elemelerinde Çekya ve İngiltere’ye karşı tarihi maçlar öncesinde Fenerbahçe’yi bir kenara bırakmayan 25 yaşındaki golcü, kendini riske atmaktan çekinmedi. Zira Kosova Milli Takımı’nın en önemli yıldızı olarak kabul edilen Muriç, ülkesinin mücadelesinden tam 6 gün önce oldukça hayati bir karar almış oldu.

Sarı-lacivertli takımı çok seven ve sahada olmak isteyen başarılı forvet, son 15 dakika devam etti. Hem takımının 10 kişi olması hem rakibin bastırması hem de skor 3-2 olduğu için herhangi bir şanssızlıkta değişiklik hakkının gitmemesi adına Muriç, her şeyi göze aldı.

Saha içinde iki kere sağlık ekibinin müdahale ettiği Vedat Muriç, taktik sistemde de çok önemli bir yerde durduğunu biliyordu. Sürekli orta sahaya gelip top almak zorunda olan Kosovalı oyuncu, Mevlüt Erdinç’in de kenarda hazır beklemesine karşın son değişiklik hakkının boşuna gitmesini istemedi.

Canı acımasına rağmen depar atmaktan, ikili mücadeleye girmekten ve pres yapmaktan geri kalmayan Muriç, sakatlığının daha da kötü olma riskini göze aldı. Şampiyonluk yolunda çok istekli olan 25 yaşındaki oyuncu, önce Fenerbahçe diyerek unutulmaz bir özveriyle herkesi rahatlattı. Ersun Yanal’ın da en güvendiği oyuncularından olan Muriç, taktik sistemin adeta kalbi konumunda.

En iyi dönemi

Vedat Muriç, gösterdiği etkili performansla kariyerinin en golcü başlangıcına imza attı.

Çaykur Rizespor’dan transfer olan 25 yaşındaki santrfor, Süper Lig’de bu sezon sahaya çıktığı 11 maçta 7 gol kaydetti. Aynı zamanda, sarı-lacivertliler Muriç’in gol attığı her maçı kazandı. (Skorer)