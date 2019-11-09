Sarı-Lacivertliler, kabusu yaşadığı geçtiğimiz sezonda gol yollarında hiçbir varlık gösterememişti. Takımın as forveti olarak transfer edilen Slimani, 15 lig maçında sadece 1 kez ağları havalandırarak büyük hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe’nin en skorer ismi olan Roberto Soldado, 21 lig mücadelesinde 6 gol atabildi. Yönetim, gol yollarındaki bu sorunu aşmak için Galatasaray’ın da çok istediği Vedat Muriç’i kadrosuna kattı. Kosovalı forvet, ne kadar doğru bir transfer olduğunu kısa sürede gösterdi.

7 gol, 1 asist

25 yaşındaki oyuncu, dün Sarı- Lacivertliler’in kazandığı 2 penaltıda da beyaz noktaya giden isim oldu. Muriç, 2 vuruşunda da kaleci Fatih’i avladı. Yıldız futbolcu böylece daha ligin 11. haftasında gol sayısını 7’ye yükseltti. Muriç, geçen sezonun tamamında 6 golle en skorer isim olan Soldado’yu şimdiden geride bırakmayı başardı. Yıldız futbolcunun 1 de asisti var.