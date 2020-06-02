Sarı-Lacivertliler dün yoğun yağış altında çalışma gerçekleştirdi. Önce core idmanı daha sonra koşu,ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Futbolcular ana bölümde pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın sonundaiseaktifdinlenmekapsamındaayaktenisi oynandı.Kırankıranageçenmaçta Vedat Muriç’in takımı,Emre Belözoğlu’nun takımını mağlup etmeyi başardı. Kosovalı yıldız ve arkadaşları, kaptanı yenmenin coşkusunu doyasıya yaşadı. Muriç ve takımı,objektiflere bol bol zafer pozu verdi.