ANTALYA, (DHA) - MURATPAŞA Belediyespor Kulübü, eski milli basketbolcu Erdem Türetken'le başantrenör olarak anlaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Antalya liginde 10-18 yaş arası 6 ayrı ligde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, başantrenör olarak eski milli oyuncu Erdem Türetken'le anlaştı. Türetken'le kulüp binasında düzenlenen törenle sözleşme imzalandı. Törende konuşan Muratpaşa Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şimşek, kulübün diğer branşlarında olduğu gibi basketbolda da yeni bir yapılanma içinde olduklarını söyledi. Bu çerçevede Tüketken'le başantrenör olarak anlaştıklarını belirten Şimşek, “Belediye Başkanımız Ümit Uysal'ın toplumcu spor anlayışı çerçevesinde, amatör bir spor kulübü olduğumuzu unutmadan, daha büyük hedeflere doğru yürüyeceğiz" diye konuştu. Basketbolda bu yolu Erdem Türetken'le yürüme kararı olduklarını kaydeden Şimşek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Türetken ise kendisine tanınan şans için teşekkür ederken Muratpaşa'yla çok güzel işlere imza atacaklarını söyledi. Kulübün 10-18 yaş grubunda önemli başarıları gerçekleştirmiş takımlarının bulunduğuna dikkat çeken Türetken, öncelikli hedeflerinin hem spor okullarını hem de altyapı takımlarını daha iyi noktalara taşımak olduğunu söyledi. Muratpaşa'da Türk basketbolunun gelişimi için güzel bir atmosfer yaratacaklarını belirten Türetken, uzan vadede ise Antalya'nın çocuklarıyla daha üst liglerde mücadele eden bir takım oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Muratpaşa Belediyespor, başantrenör olarak anlaştığı Erdem Türetken, basketbolda profesyonel kariyerine Darüşşafaka'yla başladı. Sayısız kez Üniversite ve B Milli Takım formalarını giyen Türetken, Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray, Aliağa, PETKİM gibi takımların formasıyla mücadele etti.

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