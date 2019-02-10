Muratpaşa Belediyespor dolu dizgin

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Lig’de 14. Hafta karşılaşmasında deplasmanda Polatlı Belediyespor’u 18-44 mağlup etti.

Kadınlar Hentbol Süper Lig’inde 14. Hafta maçında Muratpaşa Belediyespor deplasmanda, Polatlı Belediyespor’u 18-44 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı. Polatlı Yeni Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Murat Çelik ve Cengiz Ömer hakem ikilisi yönetti. Karşılaşmanın ilk devresinde rakibine karşı üstün oyun sergileyen Muratpaşa devreyi 10-21 önde tamamladı. İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Muratpaşa Belediyespor sahadan 18-44 galip ayrıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı’nın kadro ve planlama anlamında Türkiye’ye örnek olduğunu belirtti. Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyespor hentbolcüleri ve teknik ekibi kutladı.

İHA