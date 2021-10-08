Muratpaşa Belediyesi, Corendon Airlines ile başarılara uçacak!

Spor kulüplerine verdiği destekle Türk sporunun gelişimine ve spor kültürünün genç nesillere aktarılmasına katkıda bulunan 'İlklerin Havayolu' Corendon Airlines, operasyon merkezi olan Antalya’da yeni bir sponsorluk anlaşmasını daha hayata geçirdi. Daha önce Muratpaşa Belediyesi Kadın Hentbol Takımı’nın ana sponsorluğunu üstlenen Corendon Airlines, 2021-2022 sezonu itibarıyla faaliyetlerine başlayan Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı’nın da ana sponsoru oldu.