A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde B Grubu'ndaki son maçında 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda Büyük Britanya'nın konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Muratcan Güler, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

FIBA kararıyla Belarus'un ihraç edilmesinin ardından insanların kafasında İngiltere maçının çok önemli olmadığı yönünde algı oluştuğunu ancak galibiyet sayılarının bir üst gruba taşınacağından dolayı karşılaşmanın önemli olduğunu dile getiren Muratcan Güler, "Takımda durum gayet iyi. Açıkçası yaklaşık bir aydır hazırlıklarımızı güzel bir şekilde tamamladık. Antrenmanımızı yapıp, İngiltere'ye uçacağız. Orada bizi önemli bir maç bekliyor. FIBA'nın bir ay önce yaptığı açıklamayla, Rusya ve Belarus'un ihraç edilmesi sonrasında bizim grubu geçmemizden dolayı, bu maçın önemli olmadığı yönünde insanların kafasında bir algı oluştu. Buna açıklık getirmek isterim. Puanlarımızı, bir üst gruba taşıdığımız için her galibiyet çok önemli. Biz de İngiltere'ye yüzde yüz galibiyet parolasıyla gidiyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi, özverili ve güzel bir şekilde antrenmanlarını yaptı. Şimdi bu maçı kazanıp, ufak bir ara verip, Ağustos ayındaki programımıza bakmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYORUZ"

Dünya Kupası'na katılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Muratcan Güler, "Tabii ki daha iyi şekilde üst gruba çıkmak isterdik. Yunanistan maçlarından bir tanesini kazanmış olsaydık çok daha iyi şekilde grubu bitiriyor olacaktık. Ama öbür taraftan Sırbistan, Letonya ve Belçika geliyor. Kolay bir süreç olmayacak. Ağustos ayının sonunda, Kasım ayı ve Şubat ayında bir pencere olacak. Biz Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Onun için de elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"CEDİ, FURKAN VE ALPEREN'E KULÜPLERİ BU PENCEREDE İZİN VERMEDİ"

NBA 'de forma giyen Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Alperen Şengün'ün Büyük Britanya karşısında görev yapamayacağını belirten Genel Menajer Güler, "Bununla ilgili NBA ve FIBA bir anlaşma yaptı. Normal şartlarda Avrupa Şampiyonası'nın bir yıl önce oynanması gerekiyordu. Ancak koronavirüsten dolayı yapılmadı. Bu yaz program çok sıkışık. 3 tane organizasyon olarak görüyorlar. Şu anda oynayacağımız pencere, Ağustos penceresi ve Avrupa Şampiyonası. NBA'den yapılan açıklamada, oyuncular 3 organizasyonun 2'sine katılırlar. Ancak 3'üncü organizasyon kulübün takdirine kalır dediler, Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Alperen Şengün için ise kulüpleri şu anda bu pencereye izin vermedi. Ancak Ağustos ayından itibaren bizimle çalışmalara devam edecekler. Miami, Ömer Faruk Yurtseven'e izin verdi. Buradan onlara da çok teşekkür ediyoruz. Hem Ömer'i çok özleşmiştik hep beraber izlemek için, hem de o takımımızın önemli parçalarından bir tanesi" dedi.

DHA