Murat Yenipazar: Şampiyon apoletini devam ettirmek istiyoruz

CEV Avrupa Altın Ligi için Ankara’da hazırlıklarına devam eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda tecrübeli oyuncu Murat Yenipazar, şampiyon apoletini devam ettirmek istediklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Zorlu pandemi sürecinde zorlu bir sezon bitirdik. Şimdi sırada uzun soluklu bir milli takım serüveni başlıyor. Genç ve dinamik bir ekibiz. Buradaki herkese güvenim tam. Çalışmalarımıza hızlı başladık, hızla devam ediyoruz. Hedef her zaman en iyisi, en yukarısı. Bunun için canla başla mücadele vermeye devam edeceğiz. Avrupa Ligi’nin son şampiyonu biz olduk. Şampiyon apoletini devam ettirmek istiyoruz. Onun akabinde de Avrupa Şampiyonası’na gidip orada da en iyi derecemizi almak istiyoruz. Bunun için de en iyi mücadeleyi vereceğiz.”