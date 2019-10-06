Murat Uçar eski hocası Hüseyin Eroğlu'na saldırdı
TFF 1. Lig’in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Altınordu’yu 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Erzurumspor forması giyen Murat Uçar iki sezon hocalığını yapan Hüseyin Eroğlu’na saldırdı.
TFF 1. Lig’in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Altınordu’yu 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından yaşanan bir olay şok etkisi yarattı.
Erzurumspor-Altınordu maçının ardından Murat Uçar iki sezon hocalığını yapan Hüseyin Eroğlu’na saldırdı.
Eroğlu, durumu anlamaya çalışırken araya polisler girdi. Tecrübeli teknik adam soluğu karakolda alarak kendisine tehditler savuran oyuncudan şikayetçi oldu.
Müsabaka temsilcisi konuyla ilgili raporunu tutarken Murat’ın yüksek ceza alması bekleniyor.