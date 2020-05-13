Murat Süğlün: Yakaladığımız iyi havayı sürdürmek istiyoruz

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle liglere verilen arada, futbolcularının alınan tedbirler kapsamında bulundukları şehirlerden ve ülkeden telekonferans sistemiyle antrenman programına katıldıklarını anımsattı.

Aynı anda iki ülke, 6 şehirden 25 kişinin evlerinden online olduğu idman programının eğlenceli geçtiğini aktaran Süğlün, şöyle konuştu:

"Lige yeniden başlama tarihinin açıklanmasının ardından çalışmalarımızı yine büyük bir disiplin içerisinde sürdürüyoruz. Fraport TAV Antalyaspor olarak Süper Lig’de bu sezon son 8 hafta üst üste maç kaybetmedik. Takımımız iyi yolda. Yenilmezlik serimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Yakaladığımız iyi havayı sürdürmek istiyoruz. Yeni tip koronavirüs salgınının en kısa sürede bitmesi ve liglerimize seyirciyle birlikte dönmemiz en büyük dileğimizdir."

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