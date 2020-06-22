Murat Süğlün: Galibiyeti taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde inanılmaz başarı elde ettiklerini söyledi.

Bu başarının devam etmesini istediklerini vurgulayan Süğlün, şöyle konuştu:

"Kendi sahamızda iyi oynuyoruz. Taraftarsız bir maç daha. Taraftarlarımız Kovid-19 tedbirleri nedeniyle stada gelemeyecek. Bu maçı da onlar için almak istiyoruz. Çünkü her dakika yanımızdalar. Kupa maçında da kamp yaptığımız otele gelip, bizi yolcu ettiler, inanılmaz destek verdiler. Sahamızda Rizespor maçını da alıp 10 maç yenilmez olmayı planlıyoruz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz."

Sakatlığı süren defans oyuncusu Bahadır Öztürk’ün yurt dışından Antalya’ya döndüğünü ve bireysel antrenmanlara başladığını, ancak sezonu kapattığını ifade eden Süğlün, Çaykur Rizespor maçında Nazım Sangare’nin de kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.

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