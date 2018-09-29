Murat Sönmez: “Hatayspor’un geleceği için önemli 1 puan”

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Hatayspor, Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez, alınan 1 puanın Hatayspor geleceği için çok değerli olduğunu ifade etti.

Zor bir ligde mücadele ettiklerini vurgulayan Sönmez, “Böylesine koşullarda, şartlarda iki takım oyuncularına da teşekkür ediyoruz, ayaklarına sağlık. İkinci iç saha maçımızda 1 puanla ayrıldık. Toplamda 4 puan yapıyor. Bu lig için çok iyi bir sonuç. 4 puan önemli bir kazanımdır. Gelecekte, bundan sonraki müsabakalarda Hatay’ın şekillenmesinde, Hatayspor’un biçimlenmesinde çok önemli katkıları olacaktır, bu 1 puanın. Oyunla ilgili olarak iyi başlayamadık aslında ama ilerleyen dakikalarda dengeyi kurduk, o bölümlerde golümüzü de bulduk. Tabi ki karşıda genç, dinamik, sistemli bir takımla oynuyorsun. Kısa pasları iyi yapan, savunma arasına oyuncuları sarkıtan önemli bir takım. Yani bu ligde iyi mücadele etmek lazım, savaşmak lazım onu da yapıyor oyuncularımız. Tabi ki bölüm bölüm skoru korumanın verdiği içgüdüsel hareketle oyunun kontrolünü zaman zaman kaçırıyoruz ama sonradan yine dengeyi bulduk” dedi. 3 puana ulaşma şanslarını direkten dönen topla kaçırdıklarını söyleyen Murat Sönmez, “Belki 3 puana da ulaşabilirdik. Direkten dönen pozisyon gol olsaydı, belki de sizin karşınıza 3 puanla gelen teknik adam olacaktık. Olmadı ama 1 puan da bizim için önemli bir kazanımdır. Oyuncularımızı da kutluyoruz. Hatayspor’un geleceği için önemli 1 puandır” açıklamalarında bulundu.











