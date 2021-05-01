Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, twitter hesabından yaptığı paylaşımla Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım'a cevap verdi. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ile fotoğrafını paylaşan Başkan Murat Sancak, "Devletimize karşı boynumuz kıldan incedir ama bunu Robert’ler anlamaz" dedi.

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yaptığı açıklamada, Adana Demirspor taraftarının rahat rahat stadyumlara girdiğini belirtmiş, "5 bin kişi Adana’da içeriye giriyor. Samsun’da sok bakalım 5 bin kişiyi içeriye. Biz içeriye soksak alacağımız cezanın haddi hesabı olmaz. Oraya da göstermelik cezalar veriliyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, aşağıdaki paylaşımı yaptı.