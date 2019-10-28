Adana Demirspor, dün evinde Fatih Karagümrük’ü ağırladı. 90 dakika 1-1 beraberlikle tamamlanınca Güney Kapalı Üst Tribünü’nde bir taraftar grubu takımdaki bazı oyunculara tepki gösterdi. Bu sırada tepkiyi duyan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, taraftarların yanına inerek tepkilerinin gereksiz olduğunu söyleyerek tesellide bulundu.

Taraftarlar ile konuşan Murat Sancak, “Elimizdeki oyuncular bunlar. Yapacak bir şey yok. Takıma ve hocaya sahip çıkacağız. Gereksiz tepki göstermeyin” dedi.

Daha sonra taraftarlar da Başkan Sancak’tan özür diledi.

İHA