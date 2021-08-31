Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak yeni teknik direktör Montella, Samet Aybaba'nın ayrılığı ve Balotelli ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Aybaba'nın ayrılık nedeni Balotelli değil”

“Oturup konuştuk, düşüncelerimizi söyledik, anlaşarak ayrıldık. Allah yolunu açık etsin, bizim de Allah yolumuzu açık etsin. Balotelli’ymiş, Belhanda’ymış değil konu. Balotelli ile Samet Aybaba anlaşamadı. Ancak bu ayrılık Balotelli nedeniyle değil. Herkes onu deli sanıyor ama Kayseri maçını hatırlatayım size. Hikmet hocayı orada teselli eden Balotelli’ydi.”

"Ya adam olursun ya da gelme dedik"

“Anlaşamadıkları ortada. 60’ta çıkarıyorsun. Balotelli yüzünden yollarımızı ayırdık dersek yalan olur. Şu anda kendisi izinde, Balotelli’ye ‘Ya adam olursun bu tepkileri yapmazsın ya da bir daha gelme’ dedik”

Montella ve Fenerbahçe açıklaması!

“Balotelli’nin Montella’dan haberi yoktu. Kendi ekibimizle oturduk ve konuştuk. Montella’yı Fenerbahçe de getirmek istedi. Emre Belözoğlu getirmeye çalıştı ama olmadı. Salı günü İstanbul’da olacak. Montella kadroyu beğendi. Eksikler var, nasıl oynayacak bilmiyoruz.”