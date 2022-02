Spor Toto Süper Lig'e çıkmalarının ardından bu sezon iyi bir istikrar gösteren Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, Skorer’den Nergis Aşkın’a samimi açıklamalarda bulundu.

İşte o çok konuşulacak açıklamaları:

"Zaten takımın durumu ortada. İyi bir kadromuz var. 4 tane yerli aldık. Kadromuzdan memnunuz. Yabancı kuralının bir an önce değiştirilmesi lazım. Çünkü hocaların eli çok zorda bırakılıyor yani düşünün yerli sağ bekiniz var, ilk 11’de başlıyor. Yedeği yabancı. Sakatlandığı zaman onu sokmak zorundasınız ama yabancı kuralından dolayı sokamıyorsunuz. Bu sefer 2 oyuncuyu değiştirmek zorunda kalıyor hocalar. Onun için federasyonun bunu bir an önce gözden geçirip, yabancı sayısını arttırıp, saha içindeki sirkülasyona karışmaması en doğru olur. Kulüpler Birliği’nde de konuştuk ama maalesef federasyon o noktada biraz ağırdan alıyor. Haklı olarak tabi yerli oyuncu gelişimi için. Tamam gelişsinler ama gelen yabancılar da onları geliştiriyor bir de o gözle bakmak lazım. Bugün Yunus, Yunus olduysa Vargas’ın çok katkısı var aynı şekilde Balotelli’nin de. Bu gibi oyuncular Türkiye’ye geldiklerinde çok katkıları oluyor. Bu şekilde düşünmeleri iyi olur."

'Delle Alli’nin ağabeyi Türkiye’ye geldi'

"Everton’a transfer olan dünya yıldızı ile ilgili Başkan Sancak; Delle Allİ’nin ağabeyi Türkiye’ye geldi. Ağabeyiyle hemen hemen her noktada anlaştık. Eğer Lampard Everton’a giderse kardeşini de oraya götürecekti. Peki dedik olmazsa 1.5 yıllığına bize getirirsin. Lampard, Everton’a gidince orası oldu tabii. Ama sağlık olsun, ileride olur. Böyle bir oyuncuyu Türk sporseverlere seyrettirmek arzumuzdu."









Avrupa açıklaması

"Şu an sıralamamıza baktığımızda 3.sıradayız. Taraftarlar tabii ki her şeyi ister. Şampiyon olmayı, Şampiyonlar Ligi’ne gitmeyi, UEFA’yı ister. Ancak ben söylemiştim biz Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz. 26 yıl nasıl çıkamadıysa Adana Demirspor, 26 yıl burada nasıl kalacağımızın hesabını yapmak zorundayız. Ona göre transferlerimizi yaptık. Hedefimiz ilk 10. Şampiyon olmak, ikinci olmak diye bir hedef koymadık. İlk 10’un içinde, birincilik var, ikincilik var, dokuzunculuk da var. 2. Olabiliyorsak olalım tabii neden olmayalım. Ancak ilk 10’da bitirdiğimizde biz mutluyuz. Buradan taraftarlarımıza söylüyorum. Avrupa’ya gitmek güzel ama o Avrupa’ya gidip rezil olmakta var. Onun için yapılanma, çekirdek kadro oluşturmak gerekiyor. Zaman içinde hedeflerimiz zaten olacak. Benim olduğum yerde zaten hedefler olur ama sabırlı olacaklar."

'Taraftara dürüst olmalıyız'

"Anadolu takımları iyi takımlar. Hatta 4 büyükler kusura bakmasın, ben yalan söylemem. 4 büyüklerin imkanları Anadolu kulüplerinde olsa şampiyonlukları domine ederiz. Ancak öyle bir imkan yok. Bakıyoruz kulüplerin çoğu borçlu. Bu kadar borçlu olmalarına rağmen verilen transfer limitlerinde de adaletsizlik var. Bunlara değinmek lazım. Her yerde gündeme getireceğim. Adı üstünde 4 büyük. Ben de daha önce bu 4 büyüklerden birinin taraftarıydım. Hem de azılı bir taraftarıydım. Ancak gerçekler bunlar. Benim yönetimimde her zaman taraftara dürüst olmak var. Her şeyi açık açık konuşmak var."

'15 bin taraftarla yazışıyorum'

"Sadece Fenerbahçe maçında değil, Galatasaray - Giresun maçına gitmiştim Hakan başkanın davet üzerine. Orada da Galatasaray taraftarları teveccüh göstermişlerdi. Trabzon’a gittik çok güzel bir maç oldu. Çıkışta 2 saat stattan ayrılamadım fotoğraf çektirmekten. Antalya’ya gittim, Antalya’yı yendik kendi sahalarında, çıkışta Antalya taraftarları aynı şekilde. Sivas’ta berabere kaldık taraftarlar yine fotoğraf çektirdi. İnsan mutlu oluyor bundan. Bu doğruları söylemekten kaynaklanıyor. Tabii her başkan kendi kulübünün hakkını korumalı ama Türk futboluna da katkı yapabilecekse yapabilmeli herkes. Orada bencil olmamak lazım. Sağ olsun herkes teveccüh gösteriyor, biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada yaklaşık 15 bin kişiye yakın taraftarla yazışıyorum. Her takımın taraftarıyla. Uzun uzun cevap veremesem de en azından işaretler koymaya çalışıyorum. Zamanım var, bundan da mutlu oluyorum."









Kadınlara özel tribün

"Çok anlamlı bir günde olacak Beşiktaş maçı, sevgililer gününde. Biletleri satışa çıkardığımız sabah yarım saatte 6000 bilet tükendi. Adana’da kadın futbolseverler de maçlara gitmeyi çok severler. Önümüzdeki sene de kadınlar için özel tribün yapacağım. Biletler için, kombine alanlar zarar görmesin diye, normalde 4 büyüklerle olan maçlarda kombineyi yüzde 20 pahalı yapıyorum. Bu yaptığım indirim Galatasaray maçına göre indirim yapıldı. Aslında o kadar indirim yok. Bir kale arkaları, maraton ve kapalının üst taraflarına indirim yaptım. Beşiktaşlılar yanlış anlamasın yani. İstanbul’da oynadığımız 3-0’dan 3-3’lük Beşiktaş maçından sonra biraz nahoş söylemler olmuştu Beşiktaş taraftarlarından. Beşiktaş kardeş takımımız zaten. İki tarafın iyi anlaştığı taraftar grupları. Bazıları ortalığı germeye çalışıyorlar. Biz onları en güzel şekilde ağırlayacağız. Onlardan ricam özellikle sosyal medyada kışkırtıcı söylemlerden uzak dursunlar. Neticede karşıdaki de insan siz de insansınız. Biz Beşiktaş’ı iyi ağırlayacağız. Yenip göndereceğiz inşallah ama yenemezsek de dünyanın sonu değil yani."





Balotelli-Sergen Yalçın gerilimi

"Sergen Yalçın benim 15-20 yıllık arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Sergen Yalçın yorumculuk yaparken bu adamın beyni yok demiş. Beyni yok derken, sahadaki hareketlerinden, gösterdiği tepkilerden. Ancak gel gör ki 8 yıl sonra Allah öyle bir nasip etti ki Beşiktaş’la maç var, Balotelli gol attı. Gidiyor Sergen hocanın yanına gösterdiği şey şu ; bak hocam ben de beyin var. Aslında bu kadar abartılacak bir şey değil. Hakaret yok, küfür yok. Ona anlatılmış, o da demiş golümü atınca beynim olduğunu göstereceğim. Ben ilk önce doğru bulmamıştım aslında ama sonradan baktığım zaman iyi ki söylemişler maçtan önce. 3-0’dan 3-3’e geldi maç. Skor anlamında baktığınız zaman iyi yapmışlar."

"Tabii kebabı herkes seviyor. Ancak futbolcuların kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Sürekli kebap yiyemezler. Diyetisyen eşliğinde belirleniyor ne yiyecekleri tabii kurumsal olarak. Ama kebap tabii. Ben 96 yılında Adana’ya gittiğimde 63 kiloydum. 8 yıl sonra döndüğümde 99 kiloydum. Sonra 14 yıl içerisinde 90 kiloya düşmüştüm. 2018 yılında Adana’ya gittim şu anda geldiğim durum 105 kilo. Ben futbolcu değilim kilo alabilirim ama onlar alamazlar tabii. Yemeden olmaz yiyecekler ama dikkat edecekler."

"Rize maçından 2 gün önce ona bir mesaj atmıştım. 2 tane gol atacaksın rahat ol demiştim. Maçtan sonra da paylaşım yapmış, başkanım geleceği görüyor, medyum gibilerinden. Çok kalender bir adam aslında. Balotelli’ye baktığınızda evet hırslı, sinirli. Ben de hırslıyım, ben de sinirliyim yani. Şimdi kalkıp da deliye deli denmez. Deliyi okşayacaksın, seveceksin. Disiplini de bırakmayacaksın tabii. Kendisi anlatıyor, Giresun maçında çok sinirliydi sahada. Ben de şeref tribününden Mario, Mario diye bağırıyorum. Arkadaşlarına anlatmış. ‘Başkanın sesini duyuyorum ama dönüp bakmıyorum.’ O bile frenliyor onu. Reklam için İstanbul’a gelmişti. Orada arkadaşa, başkan beni buradan göndermeden ben gitmem. Bir gün git dese bile kulübe para kazandırmadan gitmem. Balotelli gibi bir adama bunu söylettirebiliyorsan eğer demek ki orada bir şeyler olmuş demektir. Demek ki benimsemiş. Bazen maçtan önce Adana’da olduğumda yemek yiyoruz hep beraber. Kalkıp oyuncularıma kendi ellerimle yemek servisi yapıyorum. Ne var bunda? Başkanız diye kaf dağında görmemizin bir alemi yok kendimizi. Ben çocukluğumu kaybetmek istemem. Bana kaç yaşındasın diye sorduklarında ben 17.5 diyorum. Hiçbir zaman ölene kadar 18 yaşına gelmeyeceğim."

'Mancini maça gelebilir'

"Sadece İtalya değil. Fransa, Brezilya, Arjantin’den geliyorlar. Sırada bekleyen uluslararası röportajlarımız var. Mutlu oluyorum. Neticede Belhanda, Balotelli, Murat Sancak gibi isimler geçiyor ama Adana geçiyor asıl. Adana’nın, Türkiye’nin reklamını yapıyorsunuz. Ne mutlu bize. Balotelli gibi yok olma noktasına gelmiş bir oyuncuyu getiriyorsun o oradan milli takıma gidiyor. Hadi bir haber vereyim size. Belki Beşiktaş maçına İtalya milli takım hocası Mancini gelebilir. Bunlar çok önemli. 3-4 kulüp var bizimle işbirliği yapmak isteyen. Manchester City ile çok iyi bir ilişkimiz var. Bunlar güzel şeyler, bunları yapmamız lazım."









Montella açıklaması

"Herkes gidebilir. Herkesin bir fiyatı var. Fiyatını bulduğun zaman göndermek lazım kendisi de gitmek istiyorsa. Ancak öyle zannediyorum ki ne Balotelli ne Montella Adana’dan gitmek istemez. Çünkü çok iyi bir diyaloğumuz var. Ha kariyer açısından gidebilir belki. Giderlerse de yapacak bir şey yok. Sevmeye devam edeceğiz. Böyle kaliteli bir hocayla çalıştığım için çok mutluyum. Bazen doğruları söylediğim zaman kızıyorlar ama adamda ego yok. Böyle bir adamla çalışmak insanı mutlu eder. Yerli hocalar kusura bakmasın. Birçok yerli hocayı da severim, görüşüyorum. Ancak ego var. O egolardan kurtulmaları lazım. Yönetimle başkanla iyi anlaşmanız lazım. Çok iyi diyalog içinde olmanız lazım. Başarı varsa tabii ki önce teknik direktöründür zaten. E bırak da biraz başarı da başkana yazılsın yani. Ne kadar oturup tartışır, konuşursanız daha az hata yaparsınız. Biz şu an Montella ile bunu yapıyoruz. Bizi tanımaya geldiği zaman. 1 saat sonunda ben kalacağım dedi. Üstelik İngilizcem, İtalyancam yok. Beden dili ile sempatimiz ile birbirimizi sevdik ve kalacağım dedi."

"Beni orada etkileyen bir sözü vardı. Demiştim ki baştan, her maçtan sonra hocamı çağırır, maçla ilgili fikirlerimi söylerim. Hocasın dinlersin, doğruysa doğrudur yanlışsa yanlış. Hoca bana dedi ki: ‘Ne demek başkanım. Niye maçtan önce görüşmüyoruz? Zaten kadroyu ben yazıyorum. Yazarken zaten başkanım şunu buraya, bunu buraya yazayım demem ki. Kadroyu ben belirlerim. Ama daha az hata yaparız.’ Öyle diyen bir adama ben hedef koymadım. Dedim ki hocam sen ligde bıraktığın sürece ben seninle yola devam edeceğim. Başka Türk hoca olsa önüne hedef koyardım. Ben Samet Aybaba ile anlaştığım zaman ilk 10’a başarı primi koymuştum ona. Montella’ya hiçbir şey koymadım."

'Ucuza verecek oyuncum yok'

"Trabzonsporlu taraftarlardan biraz eleştiri geldi bana bu konuda. Samet’i istediler bizden. Şimdi Samet yerli bir defa. Onu verdiğin zaman yerli stoper yok. Yabancı alman lazım. İyi bir yabancı stoperin bugünkü fiyatı en az 1.5-2 milyon Euro. Samet’e 3 milyon Euro bonservis verdim. Sonra araya girdiler 2 milyona düştüm şampiyonluk primi istedim 500 bin Euro. 2.5 milyon. Aslında 14 ayda alacağın stopere vereceğin para yani. O gözle bakıldığı zaman zarar oluyor. Bize 2 oyuncu önerdiler. Abdülkadir Parmak ile Yusuf Sarı. İyi oyuncular. İşimize de yarardı. Onları verelim üzerine de 750 bin Euro verelim dediler. Bakıyorsun ikisine 1 senede ödeyeceğimiz para 17 milyon. Zaten alacağın 750 bin Euro 11-12 milyon yapıyor. Siirtli ’ye sormuşlar. 2 kere 2 kaç eder diye. Alacak mısın satacak mısın demiş. Matematiği biliyoruz yani. olmadı. Futbolcu gitmek istiyordu, ben de gitmesini istiyordum. Ancak kendisine söyledim. Ben seni ucuz, değersiz göndermem. Değerini verirlerse ancak gidebilirsin. Yoksa bir futbolcu gitmek isterse ben gönderirim ama gitmek istiyor diye kalkıp değerinden ucuza verecek oyuncum yok."









Belhanda'ya gelen transfer teklifini açıkladı

"Ona bakarsanız Çin’den Belhanda’ya teklif geldi. Rakamı söylesem dudaklarınız uçuklar. Ama futbolcu gitmek istemezse ne yapacaksın. Hatta şöyle söyleyeyim, Galatasaray’ın yeni yapmış olduğu bir transfer Belhanda’yı aramış. Gel burada tekrar beraber oynayalım demiş. Bunlar oluyor. Benim 3 yıllık anlaşmam olan oyuncum Akintola’ya bile menajerler üzerinden rakibim olan bir takım, teklif yapıyor. Takımı da karıştırmaya çalışanlar var. Ben buradan bütün başkanlarıma söylüyorum. Sakın! Adana Demirspor’u karıştırmaya kimse kalkmasın. Karıştırmaya kalkarsanız, bir takımın nasıl karıştırıldığını ben size gösterebilirim. Hiç kusura bakmayın. Ben herkese açık davranıyorum. Birbirimize açık olalım. Tabii ki oyuncuya talip olabilirsiniz ama bunun muhatabı belli. Başkan başkanı arar ister, Allah’ın emri peygamberin kavliyle. O da vermek isterse zaten verir. Menajerlerin oyuncağı olmayalım. Kendisi bilmez hadsiz menajerler de var. Zaten o menajerleri sosyal medyada afişe ederim. Hatta gördüğüm yerde de rezil ederim. Sen kimsin benim anlaşmalı oyuncumu kalkıp yoldan çıkartmaya çalışıyorsun, kafasını bulandırıyorsun? Sen Adana Demirspor’un düşmanı mısın? Bu düşmanlıktır. Yakışmaz. Geçen akşam İstanbul takımlarındaki bir oyuncu ile ilgili sportif direktör ile görüştüm. Dedi ki futbolcu ile görüşün, eğer isterse başkanla görüşürüz. Kalktık gece saat 1’de başkanı aradık. Başkan bu oyuncuya talip olursak gönderir misin? Yok ihtiyacım var dedi. Allah yolunu açık etsin dedim. Futbolcu ile de muhatap olmadım yani."