Murat Sancak, TFF 1. Lig’de VAR kararından memnun

Sancak, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 1. Lig için VAR kararını AA muhabirine değerlendirdi.

Alınan kararın doğru olduğunu ancak geç uygulamaya konulduğunu belirten Sancak, "Federasyondan, Kulüpler Birliği Derneği olarak 1. Lig’de VAR sisteminin olmasını talep etmiştik. Biz bu sezon VAR’ın uygulanmasını istemiştik, olmadı. Doğru bir karar ama geç bir tarihte uygulanıyor. Önümüzdeki yıl uygulanması lazım." diye konuştu.

Sancak, kararın hayırlı olmasını temenni ederek, "VAR’ın 1. Lig’de uygulanması iyi olur, haksızlıklar giderilir. Ülkemizde bugün teknolojik olarak her şey yapılabiliyor. Yeter ki yapılmak istensin, önümüzdeki sezon yapılabilir. Federasyon kendisini zorlasın, VAR’ı önümüzdeki sezon uygulamaya koymaya çalışsın. Önümüzdeki sezon olması daha anlamlı ve doğru olur." ifadelerini kullandı.

VAR, Süper Lig ’de 2018-2019 sezonunda hayata geçirilmişti

FIFA ile protokol imzalayacak TFF Yönetim Kurulu, Riva’da bulunan TFF VAR Merkezi ile TFF 1. Lig maçlarına ev sahipliği yapacak statlardaki hem fiziki hem de teknolojik altyapı çalışmalarında, VAR, AVAR ve operatör kadroları gibi protokolde yer alan tüm konularda hazırlıkların eksiksiz yapılması amacıyla, uygulamanın 2022-2023 sezonunda başlatılmasını karara bağlamıştı.

FIFA’nın 2018 Dünya Kupası’nda kullanmasıyla birlikte yaygınlaşan VAR, Türkiye’de ilk kez resmi maçlarda 2017-2018 sezonu TFF 1. Lig play-off yarı finalleri ve play-off finalinde kullanılmıştı.

Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda hayata geçirilen VAR, Türkiye’de TFF Süper Kupa’nın yanı sıra TFF 1. Lig play-off maçları ile Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turdan itibaren uygulanıyor.

AA