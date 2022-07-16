Murat Sancak, Mario Balotelli iddialarına noktayı koydu!
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, İtalyan yıldızla ilgili transfer iddialarına noktayı koydu. 33 maçta 19 gol, 6 asistlik performansıyla birçok kulübün dikkatini çeken 31 yaşındaki futbolcu için kendilerine gelen bir teklif olmadığını belirten Sancak, istedikleri rakamı veren takımın Balotelli’yi transfer edebileceğini söyledi.
Adana Demirspor formasıyla adeta küllerinden doğan ve geçen sezon çıktığı 33 resmi maçta 19 gol, 6 asistlik performansının ardından Mario Balotelli ile ilgili Transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı Galatasaray ’ın yanı sıra Valencia ile anılan İtalyan yıldız için son olarak Sion’un devreye girdiği öne sürüldü. Calciomercato, tecrübeli golcünün İsviçre ekibinde forma giymek için Türkiye’den ayrılmaya hazırlandığını duyurdu.
SİON BAŞKANI CONSTANTİN: GÖRÜŞÜYORUZ
Sion Başkanı Christian Constantin de İsviçre medyasından Blick’e “Haftalardır görüşüyoruz. ‘Süper Mario’nun gelişi, lig tarihinin en büyük transferlerinden biri olacak. Transfer başarısı şansımız hakkında bir tahminde bulunmam imkansız. Gizli yürütmek istedik ama bilgi İtalya’da ortaya çıktı” diyerek iddiaları doğruladı. Peki 2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Balotelli ile ilgili olarak iddialara Adana cephesi ne diyor?
ERDEN TİMUR DA İDDİALARA GÜLÜYOR
Hürriyet olarak Adana Demirspor’un başkanı Murat Sancak’a iddiaları sorduk. Sancak, 31 yaşındaki futbolcu için herhangi bir teklif gelmediğini belirtirken “4 milyon Euro’yu getiren Balotelli’yi alır” diyerek tartışmalara noktayı koydu. Mavi lacivertlilerin başkanı dün sosyal medyada yer alan, G.Saray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un Balotelli için kendisi ile görüşeceği iddialarına da Twitter hesabından, “Bu haberi nereden aldınız, Erden beye attım bunu, gülüyor. Yani haberim yok diyor. Şimdi bu haberinize ne diyeyim” mesajıyla yanıt verdi.