Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Balotelli transferinin olumsuz sonuçlandığını ifade ederken, Boupendza'dan Gökhan Gönül'e, Gomis'ten Bacca'ya kadar birçok futbolcu için yorumda bulundu.

Sancak'ın "Boupenza'yı biz alsaydık o zaman çöp diyecektiniz, gelip atınca kıymete bindi" sözü ise dikkat çekti.

Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama ve taraftarlara verdiği yanıtlar şu şekilde:

"Evet arkadaşlar Balotelli ile ilgili arzumuz, isteğimiz menajerin talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Başka alternatiflere bakıyoruz, bu nedenle bu konuyu kapatalım."

"Başkanım Junior Fernandes, Mehmet topal, Hugo Rodallega, Gökhan Gönül boşta ve kaliteli oyuncular. Bunlar takımımıza düşünülmelidir.

Murat Sancak: Hiç birisi gündemimizde değil"

"Boupenza'yı biz alsaydık o zaman çöp diyecektiniz, gelip atınca kıymete bindi"

"Balotelli kendisi kaybetti, dünyanın en iyi taraftarının futbolcusu olarak tarihe geçecekti..."

Murat Sancak: Kendisi gelmek istiyordu"

GOMIS VE BACCA OLMAYACAK

"Başkanım Gomis ve Bacca görüşülecek mi?"

Murat Sancak: İkisi de olmayacak"