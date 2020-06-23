Murat Sancak: Adana Demirspor’un hedefi belli: Süper Lig!

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlıspor maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Maçın ilk yarısında Adil Demirbağ’ın kırmızı kart gördüğünü anımsatan Sancak, "60 dakika bir kişi eksik oynadık. Bu sıcakta bir kişi eksik oynamak her babayiğidin harcı değil. Oyuncularımızdan emindik, onlar da inanıyordu. Galip geleceklerini hissediyordum." dedi.

Sancak, ligde zorlu bir viraja girildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kalan 5 maç da zorlu geçecek. Bundan sonra her maça tek tek bakılması gerekiyor, kendine özgü özellikleri olan karşılaşmalar. Bundan sonra zayıf takım yok. Giresunspor play-off iddiası olan bir takım. Ligde 6 adım vardı, birinci adımı geçtik. Daha 5 adımımız var, 5 adım sonra inşallah mutlu sona ulaşırız. Adana Demirspor’un hedefi belli. Ligi ilk 2 takım içerisinde tamamlayıp direkt Süper Lig’e yükselmek."