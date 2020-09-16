Murat Şahin’le yola devam

Ligde ikinci hafta maçında cumartesi günü Antalyaspor’u Vodafone Park’ta ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar, bu mücadelenin hazırlıklarına önceki gün başlamıştı. Takım, teknik ekibin raporu sonrasında dünü izinli geçirmişti. Kara Kartal’da çalışmalar, bugün kaldığı yerden devam edecek. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın koronavirüs pozitif olması ve tedavisinin sürmesi sebebiyle antrenman, yardımcı antrenör Murat Şahin’in yönetiminde gerçekleştirilecek.