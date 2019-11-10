Murat Şahin: 'Taraftarlara güzel bir futbol izletemedik'

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Şahin de maç boyunca oyunun çok durduğuna dikkat çekerek, “Burada çok iyi oyundan bahsetmek isterdik ama maçın başında gol yeyince oyun çok fazla durdu. Biz içeride ve dışarıda futbol oynamaya çalışan ve galip gelmeye oynayan bir takımız. Oyunun durması bizim tempomuzu yakalamamızı biraz bozdu. Özellikle ilk yarı neredeyse oyun oynanmadı. Taraftarlara iki takım adına da güzel bir futbol izletemedik. Biz yine de bunlara rağmen hem penaltı pozisyonu hem de son dakikalarda Gökhan Töre’nin pozisyonu inanılmazdı. Maçı kazanacak pozisyonları yakaladık ama gol olmadı. Şimdi bir milli takım arasına giriyoruz, sakatlarımız ve cezalılarımız var. İnşallah onların da hepsi milli maçtan sonra aramıza katılacaktır. Fenerbahçe maçına hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.