16 yıllık federasyon başkanlığı süresince Türk badmintonuna başarıyla hizmet eden Başkan Murat Özmekik, dünyanın da takdirini kazandı. Başkan Özmekik, badmintondaki 30 yıllık tecrübesi, 5'inci kademe antrenör, teknik direktör olarak eğitim durumu; Türkiye'deki lisanslı badmintoncu sayısını 100 binlerin üstüne çıkarması; TBF'yi marka haline getirerek dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde Çin'de fabrikalarda malzeme ürettirip bu malzemeleri ücretsiz olarak 81 ilde dağıtması; çocuk yurtları, cezaevleri, risk altındaki çocuklar arasında, 'Taş atma tüy top at' projesi ile doğuda; dede-torun, baba-oğul, anne-kız projeleri ile halk arasında; 'Orada bir köy var uzakta' projesi ile köylerde; benzer sosyal sorumluluk projeleri ile badmintonun yaygınlaştırması, uluslararası başarıları, özel ödül yönetmeliği, hayata geçirdiği sponsorluk sözleşmeleri ve dünyada sponsorluk ile yapılan tek 'Badminton Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'ni hayata geçirmesi, Türkiye'de badmintonda 81 ilde 200'den fazla badminton antrenörünün istihdam edilmesindeki başarısı ile Dünya Badminton Federasyonu'nun da beğenisini ve takdirini topladı.

MURAT ÖZMEKİK: HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

"16 yıllık Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığı dönemimde hep 'Bir insanın kazanımı bütün insanlığın kazanımı gibidir', 'İnsanların en hayırlısı onlara faydalı olandır' ilkesi ve inancıyla, Allah rızası için çalıştım" diyen Başkan Özmekik, şunları söyledi:

"Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Genel Müdürlüğümüze ve Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve daha önceki Bakanlarıma ve Genel Müdürlerime teşekkür ediyorum. Çünkü biz bize verilen imkanlara ek gelirler ve sponsorluk gelirleri de ekleyerek 81 ilde spor salonlu okullarımızda, çocuk yurtlarında, cezaevlerinde, yaz Kuran kurslarında, 'Taş atma tüy top at' projesi ile doğu illerinde, anaokullarında, halk badminton projesiyle halk ile, 'Orada bir köy var uzakta' projesi ile köylerde hep 'Bir insan kazanalım' inancıyla hizmet ettik. Bundan sonra da Bakanım, Genel Müdürüm ve değerli büyüklerim imkân verdiği sürece hizmet etmeye devam edeceğim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde durmak yok yola devam diyorum. Çalışmaya ve ülkemin güzel insanlarına hizmete devam etmek istiyorum. Son olarak beni bu ödüle layık gören Dünya Badminton Federasyon Başkanı'na ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bu ödülün 2021 yılında yapılacak Dünya Badminton Federasyonu Genel Kurulu'nda Dünya Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine adaylığım öncesinde gelmesi benim için çok anlamlı oldu. Şu anda dünyada Türkiye, kendine ait TBF markası ile kendi ülkesindeki milli sporcularına ve tüm projelere ücretsiz malzeme dağıtan, yaklaşık 20'ye yakın malzeme ürettiren tek federasyon. Projelerimizle de yine aynı şekilde Türkiye Badminton Federasyonu örnek bir federasyondur."

Başkan Murat Özmekik, ödülünü Dünya Badminton Federasyonu'nun merkezi olan Malezya'da, 2021 Nisan ayında gerçekleşmesi planlanan Malezya Açık Badminton Turnuvası'nda alacak.

DHA