Murat Özmekik, Badminton Federasyonu Başkanlığı’na yeniden aday

Özmekik, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi’nde düzenlediği basın toplantısında, 4 dönemdir Badminton Federasyonu Başkanlığı’nı yaptığını vurgulayarak branştaki gelişmelere dair bilgiler verdi.

Türkiye’nin son 3 olimpiyatta badminton branşında temsil edildiğine dikkati çeken Özmekik, "Badminton camiasının desteğiyle halka hizmet hakka hizmet etmek için yola devam etmek istiyorum, bir 3 sene istiyorum. İstikrar için, istikrarlı yükseliş için başkanlığa yeniden adayım. Camiamızın desteğini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Özmekik, toplantının ardından katılımcılara badminton seti armağan etti.

ANKARA (AA)