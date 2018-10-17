Murat Özdemir kimdir? Murat Özdemir ne yaptı?

Türkiye bir anda Murat Özdemir isimli şahsı konuşmaya başladı. Survivor Türkiye-Yunanistan’da yarışacağı iddia edilen Murat Özdemir, MasterChef programındaki tavırları nedeniyle Ütopya yarışmasıyla tanınan Semih Öztürk’e benzetiliyordu. İlk olarak Yemekteyiz programıyla tanınan Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu tarafından programdan kovulmuştu. Murat Özdemir son olarak bir papağana yaptığı eziyetle gündeme geldi!

Murat Özdemir kimdir?

Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir’in kendisi de aşçılık yapıyor. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı olan yarışmacı, fitness sporuyla ilgileniyor ve gezmeyi çok seviyor. MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Murat Özdemir kırmızı takımda performans sergiliyor. Yaptığı davranışlarla juri üyeleri ve takım arkadaşlarını kızdıran yarışmacı gerginliklere neden oluyor.

Survivor 2019 ne zaman başlayacak?

Acun Ilıcalı Survivor 2019 için planladıklarını açıkladı. Survivor'ın Kıbrıs yarı finalinde gelecek senenin yarışması için ipuçları veren Acun Ilıcalı, yarışmadaki zorluk derecesinin 2019'da daha da artacağını söyledi. 'Allah gelecek sene katılacak yarışmacıların yardımcısı olsun' diyen Ilıcalı, Survivor 2019 için korkunç şeyler planladıklarını da esprili bir şekilde açıkladı.