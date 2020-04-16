Murat Övüç: Şu an çalışmasam ölene kadar yetecek param var

Yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç, Milliyet gazetesi yazarlarından Emre Kara'nın canlı yayınına konuk oldu.

Instagram'da 2.1 milyon takipçisi olan Murat Övüç, herkesin merak ettiği hayatını anlattı.

Gece gündüz çalıştığını söyleyen Övüç, sosyal medyada çok sevildiğini argo konuşsa bile hiç linç yemediğini söyledi.

Fake hesabı olup olmadığı konusuna da açıklık getiren fenomen, 'Fake hesabım yok. Bir tane orjinal hesabım var' dedi.

Ardından maddi durumundan bahseden sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz günlerde yeni yaşına basan oğlu için de şunları söyledi:

20 yaşında aslanlar gibi'

"Çok kazanıyorum yalan söylemeyeceğim. Bütün servetimi oğlum Burak Can'a harcıyorum. 20 yaşında aslanlar gibi. Corona geçtikten sonra Amerika'ya dil eğitimine gidecek. Kız arkadaşıyla orada bir hayat kuracaklar."

'4 yılda 10 tane ev aldım, garajda 4 tane araba var'

Paylaşımlarında sık sık görülen evi için de konuşan Övüç, "Sadece oturduğum rezidansı kullanmıyorum. Göktürk ve Acarkent'te bir evim daha var. Bu ev bana çok uğurlu geldi. 4 yılda 10 tane ev aldım. Garajda 4 tane araba var. Allah herkese nasip etsin" dedi.

'Gücümün yettiği kadar yardım edeceğim'

Yardım severliğiyle de bilinen Övüç, "Şu an çalışmasam ölene kadar yetecek param var. Ama para her şey değil. İnsan olmak lazım. Benim evde karnım tokken aç bir kardeşime, ilaçlarını alamayan yaşlı bir teyzemi görmeye dayanamıyorum. Gücümün yettiği kadar yardım edeceğim" diye konuştu.

'Zirvedeyim sesleri duyulmuyor'

Hakkında söylenenlere de kendi tarzında kulak asmadığını söyleyen Övüç, "Herkes konuşuyor benim için neler söylüyor. Zirvedeyim sesleri duyulmuyor" dedi.