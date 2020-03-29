Yaptığı çıkışlar ve ilginç üslubu ile bilinen sosyal medya fenomeni, Murat Övüç, "Evinde Kal" çağrısına uymayanlara sert tepki göstermiş ve gündeme oturmuştu. Övüç, şimdi de coronavirüs salgınına karşı 'Evinde kal' çağrılarına uyarak evinde kaldığı süreçte takipçilerinden 'film izlemek için Netflix konusunda kendisini bilgilendirmeleri' talebinde bulundu. Övüç'ün bu talebini dile getirdiği videoda 'Netflix' yerine 'Nekşfliş' kelimesini kullanması, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyada hızla yayılan videoya Netflix de kayıtsız kalmadı. Netflix'in Türkiye'de resmi sosyal medya hesabının açıklamasını "Netflix ya da Nekşfliş" şeklinde değiştirmesi gözlerden kaçmadı. Peki, Murat Övüç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Murat Övüç kimdir?

Günümüzde bir çok sosyal medya fenomenleri mevcuttur. Bunlardan en popüler sayılan isimlerden olan Murat Övüç’ün asıl mesleği medyum’luktur. İstanbul’da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç’ün müşterileri arasında ünlülerde bulunmaktadır.

Özellikle instagram sayfasındaki takipçi sayısı ile bir çok sanatçı ve ünlüyü gerisinde bırakmayı başaran Murat Övüç ilginç kişiliğinin yanı sıra yardımseverliği ile de tanınmaktadır. 1968 yılında dünyaya gelen Murat Övüç aslen Van’lıdır. Ailenin 5 kardeşten en küçüğü’dür uzun yıllar tarot falı bakmış ve yaşam koçluğu yapmıştır.















