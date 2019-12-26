Yasin KESKİN / KARACABEY,(Bursa), (DHA)

TFF 3'üncü Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, Bursaspor'dan Murat Karadeniz’i transfer etti.

Karacabey Belediyespor, 18 yaşındaki savunmacı Murat Karadeniz ile 1,5 senelik sözleşme imzaladı. İmza törenine Karacabey Belediyespor yöneticileri Murat Avinç, Mustafa Kuzu, Feti Toprak ve İlker Özdemir katıldı. Karacabey Belediyespor Yöneticisi Murat Avinç, “Bugün eksik olarak gördüğümüz defans mevkiine Bursaspor’dan gelecek vaat eden Murat Karadeniz’i transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi. Bursaspor altyapısından yetişen Murat Karadeniz, bu sezon Bursaspor U19 formasıyla 8 maça çıktı.

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