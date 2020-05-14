Murat Kabadayı: Kupa her zaman kazanılır, önemli olan sağlık

Kadınlar Hentbol 1. Lig'de oldukça başarılı bir sezon geçiren Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ligin bitimine 3 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantilemişti. Corona virüs salgını dolayısıyla liglerin tatil edilmesinin ardından Türkiye Hentbol Federasyonu, sezonun bitimine 3 hafta kala ligleri olduğu gibi tescil etme kararı aldı. Böylece Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı birincilik kupasını alamasa da Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Sağlık açısından önemli bir karar

Antrenör Murat Kabadayı yaptığı açıklamada "Sürecin böyle olmasını istemezdik. Biz kalan üç maçımızı da oynayarak Anadolu Üniversitesi'ne ve Eskişehir'e birincilik kupasını getirmek istiyorduk ama olmadı. Ancak liglerin tescili sağlık açısından çok önemli bir karar. Kupalar her zaman kazanılır. Sağlığımız daha önemli. Biz zaten Süper Lig'e çıkmayı garantilemiştik. Amacımız bulunduğumuz her yerde Anadolu Üniversitesi'ni en iyi şekilde temsil etmek. Süper Lig hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Yeni sezon hazırlıkları evde sürüyor"

Türkiye'de ve dünyada yaşanan korona virüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle antrenmanlarını evde gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı sporcuları, teknik heyet tarafından hazırlanan günlük idman programıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Murat Kabadayı "Sporcularımız, onlara gönderdiğimiz günlük antrenman programlarıyla çalışmalarını sürdürüyorlar. Telekonferans ve video görüntüleri ile çalışmalarını takip ediyoruz. Yalnızca sahada top çalışması yapmıyoruz onun dışında bireysel idmanlarımız haftanın 6 günü devam ediyor" dedi.

İHA