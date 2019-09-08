Murat İlbilgi Avrupa Şampiyonu

İtalya’nın Lonato Del Grada kentinde düzenlenen Trap (Plak Atışı) Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, Murat İlbilgi ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

Genç erkekler kategorisinde mücadele eden milli sporcumuz, 118 puan atarak 2. sırada final etabına yükseldi. Final etabında da rakiplerin açık ara fark adan İlbilgi gençler Avrupa rekorunu da kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Günün diğer bir müsabakası ise Trap Büyük Erkekler kategorisinde gerçekleşti.

Milli sporcularımız Yavuz İlnam 114, Oğuzhan Tüzün 111 ve Nedim Tolga Tunçer 109 puanla sıralama müsabakasını tamamladı. Plak Atışları Avrupa Şampiyonası bugün milli sporcularımız Oğuzhan Tüzün ve Safiye Sarıtürk’ün temsiliyle gerçekleşecek olan Trap Karışık Takım müsabakasıyla devam edecek.