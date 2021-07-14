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Murat Erkan: Desteğimiz hep sürecek

Türkiye Yüzme Federasyonu ile yaptığı iş birliği ile Türkiye'de yüzme sporuna büyük destek veren Turkcell'in genel müdürü Murat Erkan, desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 11:36 Son Güncelleme:
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Murat Erkan: Desteğimiz hep sürecek

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk yüzmesinin yıldızları, dünyanın en önemli spor organizasyonu olan Olimpiyatlar'da sahne alacak. Tokyo’da 5’i kadın 6’sı erkek toplam 11 Milli yüzücümüz boy gösterecek..

Türk yüzmesinin her zaman yanında olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Türkiye’deki lisanslı yüzücü sayısı, desteğimizden bu yana yüzde 135 artarak 200 bini aştı. Olimpiyat Oyunları’na kota alan sporcuların artışına katkı yapmamız bizi gururlandırıyor. Turkcell olarak her zaman TURKSPORU’na destek vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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