Murat Cavcav: Gönül ister ki kimseyi riske etmeyelim

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, 12 Haziran’da başlaması planlanan Süper Lig’le ilgili, "Gönül ister ki kimseyi riske etmeyelim ancak federasyon ’Oynayacaksınız’ dediğinde de elimizden bir şey gelmeyecektir." dedi.

Murat Cavcav, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) belirlediği takvime uymak zorunda olduklarını belirtti.

İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Cavcav, şunları kaydetti:

"Sağlık açısından riskleri sıfıra indirmek, indiremiyorsak tüm risklere karşı hazırlıklı olmak istiyoruz. Federasyonumuz bir takvim belirledi. Alternatif senaryoların bulunduğu da belirtildi fakat biz bunların içeriğini şu an bilmiyoruz. Gönül ister ki kimseyi riske etmeyelim ancak federasyon ’Oynayacaksınız’ dediğinde de elimizden bir şey gelmeyecektir. Futbolun en yetkili organı tarafından maçların 12 Haziran’da oynanmaya başlanacağı açıklandı. Planlamamızı buna göre yapmak durumundayız. Öncelikle doktorumuz ve teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu’nun yönlendirmeleriyle hareket ederek tesisimizde önlemlerimizi aldık. Personelimiz, futbolcularımız, teknik ekibimiz, tesise girecek herkese test yapıldı. Testlerin sonuçları bizi mutlu etti ve pozitif vakaya rastlanmadı. Takımımız şimdilik tesisimizde kalıyor ve TFF’nin protokolüne azami derecede uymaya gayret göstererek antrenmanlarımıza da 12 Mayıs itibarıyla başladık."

"5 dakika sonra çıkılacak maçta sosyal mesafe hak getire..."

Murat Cavcav, federasyonun yayımladığı "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" için hazırlıklara başladıklarını ancak özellikle maç sırasında sosyal mesafe kuralına uyulamayacağını düşündüğünü dile getirdi.

"Süper Lig ekiplerinin bile protokolü eksiksiz uygulaması çok zorken, alt liglerdeki takımların buna uyması pek mümkün değil." diyen Cavcav, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tesisleşmesini tam anlamıyla tamamlayamamış kulüplerimiz var. İkinci Lig ya da Üçüncü Lig’den önce Birinci Lig’de bile çok fazla zorluk yaşanacaktır. Protokolde ayrıca bireysel sorumluluğa vurgu yapılıyor. Ben sorumluluğumu yerine getirdim tamam ama rakibimin sorumluluğunu yerine getirdiğini nereden bileceğim? Denetimi hangi kurum, nasıl yapabilecek? Maçların oynandığı dönem için de protokol var. ’Soyunma odasında futbolcular, teknik ve destek ekipleri sosyal mesafeyi koruyacak’ deniyor ama 5 dakika sonra çıkılacak maçta sosyal mesafe hak getire... Maçta korakor mücadele etmesini beklediğimiz futbolcu kardeşlerimizin hakeme en fazla 2 metre yaklaşabileceği belirtiliyor. Futbolda süreç kendi özelinde değerlendirilmeli, alınan kararlar da karşılaşılan durumlara göre gözden geçirilerek yenilenmelidir."

Murat Cavcav, maçların tek şehirde oynanmasının da deplasmanlı şekilde gerçekleşmesinin de risklerinin bulunduğunu aktararak, "Bahsedilen tek şehirler Antalya ve İstanbul, uygun kentler değil. Bence maçların deplasmanlı oynanarak ligin tamamlanması zorunluluk. Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nde ’Deplasman Yönetimi’ bölümü var. Kulüplerimiz şimdi de bunun üzerine çalışacak." diye konuştu.

"TFF, futbolculardan talep edilecek indirim oranlarını belirleyen bir karar alabilir"

Yeni dönemde "Futbolculardan alacaklarında indirim yapmalarını isteyecek misiniz?" sorusuna Murat Cavcav, şu cevabı verdi:

"FIFA, UEFA, TFF dahil tüm kurumlar ve futbolun bütün aktörleri, yeni durumun yeni şartlar getirdiğini biliyor. Bu üst kurumların, değişmiş şartlara uygun yeni kararlar alması gerekiyor. Ekonomik girdi süreçte sıfıra düştü ama çıktı neredeyse aynı düzeyde devam ediyor. Döviz kuru, yayıncı kuruluşun, sponsorların ödeme yapmaması, kulüpleri çok zor durumda bıraktı. Bu sürdürülemez. Federasyonumuzun önceliğinin kulüpleri ayakta tutmak olduğunu biliyoruz. TFF, futbolculardan talep edilecek indirim oranlarını belirleyen bir karar alabilir. Karar bağlayıcı mı olur tavsiye kararı mı olur bunu federasyonumuzun hukukçuları değerlendirecektir. Devletimizin, kurul ve kurumlarımızın aldığı kararlara göre hareket ederek zor günleri el birliğiyle atlatmaya çalışan kulüplerimizin, futbolcusu ile mahkemelerde karşı karşıya gelmesini engelleyecek önlemlerin de alınması gerekir."

"Altyapıya yönelmek Türk futboluna yeni bir yol açacaktır"

Murat Cavcav, bu süreçten sonra kulüplerin altyapılarına yönelmek zorunda kalacağını aktardı.

Altyapıya verdikleri önemden dolayı kendilerini avantajlı gördüklerini belirten Cavcav, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sanırım bu süreçten olumsuz yönde etkilenmeyen tek iş kolu bile yok. Bundan futbol da nasibini aldı ve artık üretmek, yeni yollar bulmak gerekiyor. Altyapıya yönelmek Türk futboluna yeni bir yol açacaktır. Altyapı tecrübemizle biz nispeten avantajlıyız ve bildiğimiz yoldan yürümeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolun geleceğinin altyapıda olduğuna dikkati çeken Cavcav, "Gençlerbirliği Kulübü, bu görüşü yıllardır sadece savunmuyor, örnekleriyle de ispat ediyor. Bu sezon kadromuzdaki Berat, Ahmet, Halil İbrahim, Rahmetullah, zaman zaman Soner, İlker, Arda ve son Denizlispor maçında forma giyen Gökhan... Üstelik ilk dört isim, skora da topladığımız puana da katkı yaptı. Altyapımızdan yetişen bu sekiz futbolcumuzun yerine dışarıdan sekiz isim transfer ettiğimizi düşünün. Kabul edersiniz ki kulübümüzün ekonomik yükü bu durumda epey artacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Son olarak evde geçirdiği süreci de anlatan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav, "Ailemle zaman geçiriyorum. İş hayatı ve kulüp başkanlığı yoğun mesai istiyor. Şimdi bu mesaileri daha çok evimizden yapıyoruz. Böylece de ailemizle daha fazla bir arada olabiliyoruz. Yaşadığımız olumsuz, belirsiz sürecin hayatımızda böyle pozitif yanları da oldu." diyerek sözlerini tamamladı.