Murat Cavcav: 5 bin kombine hedefine omuz verme kararı aldık

ANKARA, (DHA)- Gençlerbirliği'nin 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda Eryaman Stadı'nda oynayacağı lig maçları için açıklanan kombine bilet fiyatlarının, gelen tepkiler üzerine yeniden değerlendirileceği bildirildi. Kulüp Başkanı Murat Cavcav, "5 bin kombine hedefine omuz verme kararı alındı" açıklamasında bulundu.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav, kulübün resmi internet sitesinde kombine bilet fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Cavcav kombine fiyatlarının yeniden değerlendirileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Geçen hafta kombine biletlerimizi satışa çıkardık. Bunun ardından taraftarımız çeşitli platformlardan kombine bilet fiyatlarımızın yüksekliği gerekçesiyle çeşitli geri dönüşlerde bulundu. Ulusal ve sosyal medyada da taraftarımızın taleplerini titizlikle takip ettik. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve yıllardır onlarla sevinip onlarla üzülen bir taraftar olarak kombine bilet fiyatlarımızı yeniden değerlendirmeye karar verdim. Yönetimimize, kapalı tribün kombine bilet fiyatımızı 600 liraya, maraton tribün kombine bilet fiyatımızı ise 400 liraya çekmeyi önerdim. Toplantımızda 7'den 70'e bütün taraftarlarımızın talepleri masaya yatırıldı ve benim önerim doğrultusunda taraftarımızın '5 bin kombine' hedefine omuz verme kararı alındı. Her zaman söylüyorum; bizim ismimizde 'birlik' var. Taraftarlarımız 'birlik' oldu ve talebini iletti. Gençlerbirliği Kulübü yönetimi olarak biz de destek olup bu birlikteliği daha da büyütmek istedik. Birlikten güç doğar. Bu birlikteliğimizin Gençlerbirliğimizi başarıya ulaştıracağından şüphem yok."

Öte yandan, başkent ekibinin geçen hafta yaptığı açıklamada, kombine bilet fiyatlarının maraton tribünü için 750 lira, kapalı tribün için ise 1000 lira olduğu belirtilmişti.