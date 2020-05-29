TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, katıldığı bir canlı yayında, "O Ses Türkiye" yarışması ile ilgili soru üzerine yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Acun Ilıcalı, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'dan oluşan 'O Ses Türkiye' jürisinde bu yıl değişiklik olacağını duyurdu.

"SEYİRCİ DEĞİŞİKLİĞİ SEVİYOR"

Başarılı televizyoncu, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" dedi. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan Ilıcalı, 'O Ses Türkiye' çekimlerinin eylül ayında başlayacağını söyledi.





MURAT BOZ VE HADİSE'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Acun Ilıcalı'nın "O Ses Türkiye jürisinde değişiklik olacak" açıklamasının ardından Murat Boz ve Hadise'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Yıllardır O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan yakışıklı şarkıcının söz konusu paylaşımı akıllara "O Ses Türkiye'den ayrılan isim Murat Boz ve Hadise mi?" sorusunu getirdi.