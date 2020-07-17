Murat Bilge, Baskonia ile anlaştı

İspanya Liga Endesa'nın son şampiyonu Baskonia, koç Dusko Ivanovic'in yardımcılarından biri olması adına Murat Bilge ile anlaştı.

17 Temmuz 2020, Cuma 18:05 Son Güncelleme:
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Murat Bilge, Baskonia ile anlaştı

İspanya’da basketbolda sezonu şampiyon olarak tamamlayan Baskonia Vitoria, yardımcı antrenör olarak Murat Bilge ile anlaştığını duyurdu. Baskonia Vitoria Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, başantrenör Dusko Ivanovic’in teknik yardımcıları arasına Murat Bilge’nin de katıldığını, Türk antrenör ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

Murat Bilge’nin David Gil ve Xabier Aspe ile Ivanovic’in teknik yardımcı kadrosunda yer alacağı kaydedildi.

Türkiye Basketbol Erkek Milli Takımı’nın da yardımcı antrenörleri arasında olan 38 yaşındaki Bilge, son 6 sezondur Beşiktaş’ta görev almıştı.

Geçen aralık ayında Beşiktaş’tan ayrılarak Baskonia’nın başına geçen Sırp başantrenör Ivanovic, Bask kulübüne tarihindeki 4. lig şampiyonluğunu kazandırmıştı.

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