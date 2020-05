Murat Barış: Şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz

Kocaelispor Başkanvekili ve basın sözcüsü Murat Barış, TFF'nin liglerin oynanması ile ilgili verdiği kararı değerlendirdi. Alt liglerin hakkettiği değeri görmediğini belirten Murat Barış Beşiktaş'ın gündemine gelen Gökdeniz Bayraktar'ın neden Antalyaspor'a tranfser olduğunu da anlattı.

İşte Murat Barış'ın Fanatik'e yaptığı açıklamalar...

Corona Virüs sürecinde kulüpte ne gibi önlemler aldınız?

Virüs süreci hepimiz için zor ve yaşam standardını değiştiren bir süreç oldu. İlk seyircisiz oynanan maçta stadı dezenfekte edip, gerekli sosyal mesafe uyarılarını yaparak halletmiştik. 19 Mart’ta erteleme kararı açıklandığında, takımı dağıttık. O gün bugündür takım izole biçimde evlerinde teknik heyetimizin verdiği program dâhilinde çalışmalarını sürdürüyor. Normal şartlarda geçen hafta başında toplanma duyurumuzu yaptık fakat birkaç erteleme olabileceği yönünde duyumlar alınca teknik ekibimiz ile görüşüp toplanmayı ertelettik. Yine de tesislerimizde gerekli tüm önlemlerimizi almıştık, Biz tesis ve stat bakımından oldukça iyi bir altyapıya sahibiz tesislerimiz ve stadımız birinci sınıftır. Biz dezenfektemizi yaptık, gerekli tüm hijyen ve sağlık malzemeleri aldık. 14 gün boyunca karantina şeklinde tüm futbolcu, personel, teknik heyet tesiste kalacak giriş ve çıkış olmayacak şekilde planlamamızı yapmıştık, hazırdık. Tesiste toplanmadan öncede tüm takım Covid-19 testinden geçecekti.

TFF'nin Corona sürecinde özellikle alt lig kulüplerine yeterli desteği verdiğini düşünüyor musunuz?

Alt ligler maalesef hak ettiği değeri göremiyor. Diğer kulüpler ile de iletişim halindeyiz. Bizim camia olarak bu süreçte pek sorunumuz olmadı ama en basitinden bir Covid-19 testi için bile alt liglerde ki kulüplerin çok sıkıntı çektiğini, yaptıramadığını biliyoruz. Önerim burada TFF, bakanlık ile iletişime geçip il sağlık, ilçe sağlık gibi kurumlar ile yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Sonuçta futbol sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, sürekli şehir değişikliği yapıldığı içinde virüsü taşımanın çok yüksek olduğu bir meslek, en basitinden bu hafta Almanya ligi başladı hepimiz gördük, gol sevincinde futbolcu futbolcuyu öpüyordu. Futbolda sosyal mesafeyi maalesef koruyamazsınız. Ayrıca kulüpler bu süreçte ekonomik olarak ciddi yaralar aldılar ve ciddi sıkıntı içindeler. Özellikle alt liglerde faturasını ödeyemeyen kulüpler olduğunu biliyoruz. Pek çok kulübün TFF gelirleri alacaklılar tarafından hacizlidir. Bu süreçte TFF’den alacaklılara gitmeden, maddi anlamda destek olunup, can suyu verdirilebilir diye düşünüyorum.

2. Lig ve 3. Lig'in Temmuz'da oynatılmasıyla ilgili düşünceleriniz neler?

Temmuz ayı sıcak şehirlerde gerçekten zor olacak. Gece maçı da olmayacağı için o şehirlerde çok zorlanılacak. Haziran ayı bir nebze daha iyi gibiydi. Bizim liglerde yayın sorunu olmadığı içinde son 6 haftayı 2.5 hafta gibi bir zamana sıkıştırıp oynanabilir ve temmuz ortasına gelmeden bitebilirdi. Fakat Böyle uygun görülmüş bizde Camia olarak saygı duyuyoruz ve çalışmalarımızı ona göre programlıyoruz. Ama ülkemizin de normalleşme sürecine girmesi gerekiyor. Devletimiz, bakanlıklarımız gerçekten planlı programlı bir şekilde çalışıyor. Emeklerine yüreklerine Sağlık gerçekten can siperane bir mücadele var. Temmuzda tam anlamı ile normalleşerek lige başlarsak, zorlayacak olay sıcak olacak, ama pandemi devam eder ve vaka sayısı azalmazsa tek şehirde, izole biçimde play-of uygulaması olabilir.

64 puanla şampiyonluğa çok yakınsınız. Beyaz sezon ilan edilmesi durumunda yaklaşımız nasıl olur?

Bizim Kocaelispor olarak, başkanımızın da daha önceden söylediği gibi verilecek her türlü karara saygı duyuyoruz. Liglerin iptali gibi bir şeyi aklımıza hiçbir zaman getirmedik, getirmiyoruz. Camia olarak 10 yıllık bir esaretten kurtulup, transferi açıp buralara kadar geldik. Şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz. Başkanımız nezdinde Yönetim olarak çok ciddi bir emeğimiz var. Başkanımız bu süreçte amansız bir hastalığa yakalandı. Bu iş insanı ciddi bir şekilde yıpratıyor emek var karşılığını da almak bizim hakkımız. Bizim gibi her takımın bir emeği bir çabası var. Öyle ya da böyle oynanarak ya da oynanmayarak bu liglerin sonuçlanması gerekiyor. Sağlık tabi ki her şeyden önemli ama birde hayatın gerçekleri var. Bu hayatın artık normale dönmesi de gerekiyor. Futbolda hayat durmuşken normal işine giden insanlar işine gitmeye devam etti. Avrupa da ki ligler oynanmaya başladı. Bizde de oynanabilir diye düşünüyorum. Burada tek düşündürecek unsur sıcaklar olacak.

TFF'nin paylaştığı Corona öneri protokolü şartlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

TFF olması gerekenleri, öneri şeklinde kulüplere sundu. Teoride o protokol uygulanırsa sıkıntı kalmaz ama uygulayabilecek kulüp süper ligde bile bir elin parmağını geçmez diye düşünüyorum. Bizde Kocaelispor olarak öneri protokolüne uygun şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Bizim diğer alt liglerde ki takımlara göre durumumuz çok daha iyi, öneri protokolünü rehber olarak alıyoruz. Ama ülke şartlarında maalesef uygulayabilecek kulüp sayısı az.

Gökdeniz Bayrakdar'ın Beşiktaş'a transferi neden gerçekleşmedi?

Gökdeniz için Beşiktaş gibi birkaç Süper Lig ve TFF 1. Lig takımı daha resmi talepte bulunmuştu. Başkanımız Hüseyin Üzülmez’in yoğun çabası sonrası, kulüp menfaatleri düşünülerek Antalyaspor’a transferi gerçekleşti. Antalyaspor ile de bilindiği üzere Kocaelispor olarak bir dostluğumuz var. Maçlarda Biz 7. dakikada Antalya diye bağırırız onlar 41. Dakika Kocaeli diye… Antalya’ya gitmesi bu açıdan da güzel oldu. Gökdeniz için ve kulübümüz için hayırlısı neyse o olsun.

Başka oyuncularınıza Süper Lig'den teklif var mı?

Sene başında kaptanımız Burak Süleyman ile görüşen kulüpler oldu. Ama sana ihtiyacımız var diyerek ve hatta bizzat Burak ile görüşerek engel oldum. Şu anda takımda ligimize göre fazla gelen oyuncular var. Kocaelisporun altyapısı ile özellikle bu sezon gurur duyuyoruz. Akademi liginin tüm kategorilerinde zirvedeyiz. 11 yaş grubundan,19 yaş grubuna kadar inanılmaz bir oyuncu portföyümüz var. Çok kısa bir zaman içerisinde Kocaelispor altyapısı Türk futboluna büyük yetenekler kazandıracak. Yok olma noktasına kadar gelen altyapımız özellikle hocalarımızın üstün gayretleri ve Yönetim kurulumuzun da desteği ile çok büyük işler başardılar. Bu anlamda kendilerine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizde yönetim olarak bundan sonraki dönemlerde altyapımıza çok daha ciddi destekler vereceğiz. Kocaelispor altyapısı 90,lı yıllarda olduğu gibi kendi bünyesinden oyuncu çıkartacak ve yine Türk futbolunun markası olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Başkan Hüseyin Üzülmez’in hastalığında son durum nedir?

Hayat işte ummadığınız bir anda istemediğiniz bazı durumlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Tıpkı şu an yaşadığımız korona virüsü gibi gerçekten bizde haberi alınca çok üzüldük. Kendisi görevine devam ediyor sürekli görüşüyoruz ve şuanda morali çok iyi. Tedavisi devam ediyor ve biz bunu da atlatacağına yürekten inanıyoruz İnşallah eskisi gibi sağlıklı günlerine dönecek. Beraber nice şampiyonluklar kutlayarak Süper Lig'e çıkacağız.

Mayıs ayında olağan kongreniz olacaktı, bundan sonra kulübü nasıl bir süreç bekliyor ve önümüzdeki yönetimde görev alacak mısınız?

Malumunuz üzere sene başında yönetimimiz olağanüstü kongre ile göreve gelmişti. Kocaelispor, bu kadar dibe gitmiş ama logosunu ismini değiştirmeden yukarıya çıkan Türk futbol tarihinde bir ilktir. Gerçekten 10 yıllık bu süre içerisinde şehir ve şehir büyükleri kenetlenerek geçmişlerine sahip çıkmıştır. Bu sene başında da bu şanlı tarihi tekrardan alevlendirmek bizim yönetimimize nasip oldu. Tabi ki bu süreçte desteklerini hiç esirgemeyen sürekli yanımızda olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Sn.Dr.Tahir Büyükakın’a sizin nezdinizde bir kez daha teşekkür ediyorum. Emeği çok büyüktür. Yanımızda olmasa başaramazdık.

Şu anda hayat normal seyrinde devam etseydi, şampiyonluk kutlamalarına devam ediyor ve akabinde bu günlerde kongre hazırlıklarına başlamıştık. Ama şuanda olağanüstü bir durum var.

Ağustos ayında kongre yapılacak gibi gözüküyor. Yeni yönetim biz oluruz devam ederiz başkası olur, önemli olan Kocaelispor’un başarısıdır. Kocaelispor için hayırlısı neyse o olsun. Kocaelispor’da görev almak benim için büyük onur ve gururdur. Kocaelispor’da İkinci dönem yöneticiliğim ve Rabbim bana ikisinde de Şampiyonluk nasip etti bunun bendeki manası büyüktür şükürler olsun.

Kocaelispor’da görev alınmaz, verilir büyüklerimizin de devam et demesi halinde tabi ki hayır deme lüksümüz olamaz.