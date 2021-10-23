Murat Atalı, yeniden TEF başkanlığına seçildi

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun Başkent Öğretmen Evi'nde yapılan 5’inci Olağan ve 8’inci Mali Genel Kurulunda federasyonun bütçe ve denetim raporu ibra edilmesinin ardından gerçekleştirilen seçimde başkanlık için Murat Atalı, Can Aydın ve Erdal Yılmaz yarıştı. Federasyonun 176 delegesinden 166'sının oy kullandığı seçimde, mevcut başkan Murat Atalı 92 oyla yeniden seçilirken Erdal Yılmaz 45 oy, Can Aydın ise 29 oy aldı.

Murat Atalı, seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Sadece vaatlerimizle değil icraatlarımızla oylandık. Bu görevi devletimizin, milletimizin emaneti olarak görüyoruz. Hedef elbet başarıdır ama bir çocuğun eskrimle tanışması, spor yapması için bir hizmet eri olarak buradayım. Kör kuruşun peşinde olduk eskrim dışında kullanılmasın diye çalıştık. Rabbim utandırmasın” dedi.

Başkan Murat Atalı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı: Nihat Gültekin, Ahmet Hakan Haydar, Abdurrahman Karataş, İlker Ilgın, Murat Pehlivan, Bilgehan Baydil, Hasan Çavuşoğlu, Mustafa Gürpınar, Ersin Şiyhan, Mümünhan Bilgin, Yücel Kazancıoğlu, Tümay Ünal, Ömer Eyüpoğlu, Şevki Yılmaz. (DHA)