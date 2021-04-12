Murat Atalı: İlklere imza atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası’nda "ilklere imza atmanın" mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcuların şampiyonayı Türk eskrim tarihindeki ilkleri gerçekleştirerek başarılı şekilde tamamladığını söyleyen Atalı, "Oldukça kalabalık bir kafile ile katıldığımız Dünya Şampiyonası’ndan bir gümüş madalya ile dönmenin yanı sıra, çok önemli ilklere imza atmış olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Genç kadınlar kılıç kategorisinde dünya ikincisi olarak ilk Dünya Şampiyonası madalyasını bizlere kazandıran sporcumuz Nisanur Erbil’in yanı sıra, genç kadın kılıç takımımızın Dünya dördüncülüğü, yıldız kızlar flörede Alisa İsbir, epede Aleyna Ertürk’ün kazandığı altıncılık bizleri gururlandırdı ve geleceğe dair daha da umutlandırdı." diye konuştu.

"Bu organizasyonu bizim için özel ve farklı kılan, bugün burada elde edilen sonuçların gelecekte kazanacağımız zaferlere doğru atılmış önemli adımlar olması." diyen Atalı, şunları ifade etti:

"Kazanılan bu derecelerin en sevindirici tarafı; bu durumun gelişimin ve büyük başarıların habercisi olması ve sporcularımızın bizi madalya maçı seyretmeye alıştırmaları olmuştur. Şampiyonada flöre ve epe branşlarında yıldız kızlarımız Alisa ve Aleyna’nın, yine tarihinde bir ilki başararak çeyrek finale yükselmesi ve şampiyonayı Dünya 6.’sı olarak tamamlaması takdire şayandır. Bu derecelerin, bu kategori ve branşlarda Türk eskrim tarihindeki en iyi dereceler olduğunun altını çizmek gerekir."

Şampiyonada kazanılan başarının tesadüf olmadığına vurgu yapan Atalı, "Bu şampiyonaya hazırlanırken, her zaman olduğu gibi; kazanmaya çok motive olduk, çok inandık. Şampiyona öncesinde de, Bolu ve Antalya’da düzenlediğimiz iki kamp ile sporcularımızı hazırladık ve emeklerimizin karşılığını da büyük ölçüde aldık. Şampiyonadan geleceğe dair çok büyük umutlarımızı da yanımıza alıp mutlu şekilde ayrılıyoruz. Yıldız ve gençlerde elde edilen başarılar, büyükler kategorisinde de bizi bekleyen yepyeni başarıların, tarihi derecelerin de habercisidir." diyerek sözlerini tamamladı.

78 ülkeden bin eskrimci

Kahire’deki organizasyonda 78 ülkeden bin sporcu mücadele etti. Organizasyonda kılıçta 11, flörede 12, epede 9 olmak üzere 32 sporcu milli formayı giydi.

Şampiyonada Türkiye’yi temsil eden sporcular, kategorileri ve dereceleri şöyle:

Genç Kadınlar Kılıç: "Nisanur Erbil 2., Deniz Selin Ünlüdağ 11., Aylin Çakır 26., Maya Kerkeser 64."

Genç Erkekler Kılıç: "Muhammed Furkan Kalender 18., Ahmet Turgut Taflan 28., Tolga Aslan 46., Murat Sarp Aşık 78."

Yıldız Kızlar Kılıç: "Yağmur Erdağlı 13., Maya Kerkeser 27., Tuğçe Rana Kaya 39."

Yıldız Erkekler Kılıç: "Tolga Aslan 11., Efe Dinç 16., Murat Sarp Aşık 20."

Genç Kadınlar Flöre: "Şevval Pelin Cantenar 17., Alisa İsbir 25., Almıla Birçe Durukan 51., Nazlı Ceren Alioğlu 59."

Genç Erkekler Flöre: "Poyraz Tuncer 38., Utku Özyalçın 74., Alp Eyüpoğlu 77., Baha Baykal Çetinel 86."

Yıldız Kızlar Flöre: "Alisa İsbir 6., Eda Feride Demirhan 35., Şevval Pelin Cantenar 42."

Yıldız Erkek Flöre: "Tan Sezer 12., Alp Tuna Korkmaz 19., Yusuf Arhan Doyaroğlu 31."

Genç Kadınlar Epe: "Damlanur Sönmüş 42., Berra Sonyüksek 82., Aleyna Ertürk 93., Nilahsen Erten 100."

Genç Erkekler Epe: "Doruk Çika 57., Hilmi Taha Ekenler 62., Emir Akal 88., Halis Efe Elibol 109."

Yıldız Kızlar Epe: "Aleyna Ertürk 6., Damlanur Sönmüş 30., Nilahsen Erten 60."

Yıldız Erkekler Epe: "Halis Efe Elibol 13., Yalgın Yeter 34., Emir Akal 87."

Takım müsabakaları

Organizasyonda, Genç Kadınlar Kılıç Milli takımı 4’üncü, Genç Erkekler Kılıç Milli Takımı 11’inci, Genç Kadınlar Flöre Milli Takımı 9’uncu, Genç Erkekler Flöre Milli Takımı 18’inci, Genç Kadınlar Epe Milli Takımı 12’inci ve Genç Erkekler Epe Milli Takımı 21’inciliği elde etti.