Murat Aksu kimdir, kaç yaşında? TFF yönetim kurulu üyesi...

Mehmet Büyükekşi TFF'nin tek başkan adayı. Listesindeki isimlerde belli oldu. Mehmet Büyükekşi'nin listesinde yer alan Murat Aksu kimdir ve hangi takımlarda görev aldı? Murat Aksu hakkında bilinmeyenler ve detaylar...

Murat Aksu kimdir?

Hukukçu, işadamı, spor yöneticisi. 24 Temmuz 1969 tarihinde Diyarbakır`da doğdu. Ünlü siyaset ve devlet adamı, eski İçişleri Bakanlarından Abdülkadir Aksu’nun oğludur. Ankara Çizmeci İlkokulu (1980), Ankara Namık Kemal Ortaokulu (1983), İzmir Fen Lisesi (1986), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1990) mezunu. Yüksek lisansını 1992-1994 arası ABD’de iki yıl Oklahoma City Master of Business Administration`da tamamladı. 1994-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak çalışırken ve bir yandan da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü`nde İşletme Yönetim ve Organizasyonu konusunda doktora yaptı (1999). Doktora eğitimi sonrasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu`nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Öğretim görevlisi olarak çalıştığı dönemde insan kaynakları yönetimi, hukuka giriş ve işletme hukuku konularında dersler verdi.