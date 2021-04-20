Murat Akbaş’a TFMD’den ödül

Türkiye'nin en prestijli fotoğraf ödüllerinin başında gelen ve 36 yıllık geçmişi ile Türkiye'de düzenlenen en köklü fotoğraf organizasyonu olan "Yılın Basın Fotoğrafları" bu yıl da gündem belirleyen fotoğrafları ödüllendirdi. Sektörün değerlendirildiği yarışmada Demirören Medya foto muhabirleri tam 11 dalda ödüle layık görüldü.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nce (TFMD) düzenlenen ’Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2021’ yarışmasında, FANATİK Gazetesi foto muhabiri Murat Akbaş, Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı dalında ikinci oldu.

Spor fotoğrafları kategorisinde birincilik ise, evinin çatı katında pandemi şartlarında çalışan sporcu fotoğrafı ile Tolga İldun’un oldu.

Toplam ödülü 45 bin lira olan yarışmanın ödülleri Haziran ayında sahiplerini bulacak. Ödül alan kareler, Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin web sitesi www.tfmd.org.tr adresinde de görülebilir.