İsviçre'de 13-14 Nisan tarihlerinde düzenlenen Multinations Gençler Şampiyonası'nda Türkiye Yüzme Milli Takımı, 323 puanla genel toplamda birinci oldu. Kadınlarda 185 puanla birincilik gelirken, erkekler ise 138 puanla şampiyonayı 4'üncü tamamladı. Müsabakalarda olimpiyat barajlarını geçen sporcuların sayılarındaki artış Tokyo 2020 Olimpiyatları için heyecanı artırdı. Türkiye turnuvada 5 altın, 8 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı. Ayrıca, 4 Türkiye rekoru ve 2 şampiyona rekoru kırıldı.

ERKAN YALÇIN: ALTYAPIYA VERİLEN ÖNEMİN KARŞILIĞINI ALIYORUZ

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın altyapıyı geliştirme çabalarının devam edeceğini belirterek, "Yüzmeyi ihya ve inşa edeceğiz diyerek çıktığımız yolda verdiğimiz emeklerin karşılığını almaya başladık. Bizlere emanet edilen bir federasyon var ve biz emaneti en iyi şekilde en üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Teknik kadromuzdan idari kadromuza herkes elini taşın altına koydu ve devletimizin destekleriyle gece gündüz çalışıyoruz. Altyapımızı geliştirme çalışmalarımız gösteriyor ki yıldızlardan süregelen yoğun ve programlı çalışmamız gençlerde meyvesini verdi ve biliyoruz ki büyüklerde kürsüde ay yıldızlı bayrağımızı göndere yükseltecek, İstiklal Marşımızı tüm ülkelere dinleteceğiz. Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Multinations Gençler Şampiyonası'nda toplu sonuçlar şu şekilde:

- Mert Ali Satır, 100 m sırtüstünde 2'nci olurken 50 m sırtüstünde 3'üncü oldu.

- Demirkan Demir, 200 m kurbağalamada birinci (17-18 yaş), 100 m kurbağalamada birinci (17-18 yaş), 200 m karışıkta 3'üncü, 50 m kurbağalamada ise 3'üncü oldu.

- Emir Şimşek, 100 m kelebekte 3'üncü oldu.

- Gizem Güvenç, 100 m serbestte birinci, 50 m serbestte 3'üncü, 200 m serbestte ise 2'nci oldu.

- Defne Taçyıldız, 400 m karışıkta 3'üncü, 200 m kelebekte 2'nci, 400 m serbestte ise 2'nci oldu.

- Doğa Babacan, 200 m sırtüstünde 3'üncü, 100 m sırtüstünde 3'üncü, 200 m karışıkta 2'nci oldu.

- Hazal Özkan, 100 m kurbağalamada 2'nci, 50 m kurbağalamada 2'nci oldu.

- 4x100m karışık bayrak erkeklerde Mert Ali Satır-Demirkan Demir-Emir Şimşek-Melikşah Düğen birinci (17-18 Yaş) / Multination Gençler Rekoru

- 4x100m karışık bayrak bayanlarda Doğa Babacan-Hazal Özkan-Aleyna Özkan-Gizem Güvenç birinci / Multination Gençler Rekoru

- 4x200m serbest bayrak bayanlarda Doğa Babacan-Defne Daçyıldız-Selin Turan-Gizem Güvenç 3'üncü (17-18 Yaş)

- 4x100m serbest bayrak bayanlarda Gizem Güvenç-Doğa Babacan-Leyla Özdoyuran-Defne Taçyıldız 2'nci